Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу

6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 387 осіб;летальних випадків – 214;одужало – 5 598 осіб;здійснили тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 953 016 осіб;одужало – 1 487 677 осіб;летальних випадків – 40 000;провели ПЛР-тестувань – 8 958 482.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).Вакцинація в Україні:1 453 людини щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні.450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення.Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.