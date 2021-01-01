Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:50
6 506 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 19 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 253 дитини та 98 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 387 осіб;
летальних випадків – 214;
одужало – 5 598 осіб;
здійснили тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 953 016 осіб;
одужало – 1 487 677 осіб;
летальних випадків – 40 000;
провели ПЛР-тестувань – 8 958 482.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Вакцинація в Україні:
1 453 людини щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні.
450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення.
Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;
Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;
Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;
Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;
Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;
Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;
Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;
Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;
Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;
Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;
Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;
Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;
Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;
Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;
Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;
Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;
Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;
Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;
Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;
Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 19 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 387 осіб;
летальних випадків – 214;
одужало – 5 598 осіб;
здійснили тестувань за добу – 27 488 (зокрема методом ПЛР – 15 811, методом ІФА – 4 037, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 640).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 953 016 осіб;
одужало – 1 487 677 осіб;
летальних випадків – 40 000;
провели ПЛР-тестувань – 8 958 482.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).
Вакцинація в Україні:
1 453 людини щеплено проти COVID-19 за добу 18 квітня 2021 року в Україні.
450 647 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 450 645 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення.
Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 447 випадків/ 0 щеплень;
Вінницька область – 122 випадки/ 60 щеплень;
Волинська область – 214 випадків/ 160 щеплень;
Дніпропетровська область – 761 випадок/ 15 щеплень;
Донецька область – 377 випадків/ 79 щеплень;
Житомирська область – 267 випадків/ 17 щеплень;
Закарпатська – 48 випадків/ 10 щеплень;
Запорізька область – 90 випадків/ 42 щеплення;
Івано-Франківська область – 48 випадків/ 20 щеплень;
Київська область – 428 випадків/ 216 щеплень;
Кіровоградська область – 164 випадки/ 0 щеплень;
Луганська область – 47 випадків/ 0 щеплень;
Львівська область – 490 випадків/ 169 щеплень;
Миколаївська область – 461 випадок/ 10 щеплень;
Одеська область – 372 випадки/ 65 щеплень;
Полтавська область – 164 випадки/ 59 щеплень;
Рівненська область – 150 випадків/ 40 щеплень;
Сумська область – 205 випадків/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 219 випадків/ 50 щеплень;
Харківська область – 622 випадки/ 345 щеплень;
Херсонська область – 103 випадки/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 100 випадків/ 0 щеплень;
Черкаська область – 273 випадки/ 26 щеплень;
Чернівецька область – 139 випадків/ 30 щеплень;
Чернігівська область – 195 випадків/ 0 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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