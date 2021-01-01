Курс валют у Луцьку станом на 19 квітня
Сьогодні, 09:12
Курс долара у Луцьку станом на 19 квітня 2021 року такий: купівля – 27.86, а продаж – 27.98.
Євро при купівлі становить – 33.30, продажу – 33.42.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.28, продаж – 7.34.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 33.30, продажу – 33.42.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.28, продаж – 7.34.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку станом на 19 квітня
Сьогодні, 09:12
Український сертифікат про імунітет від COVID буде сумісним з європейським - Шмигаль
Сьогодні, 08:10
У ЖК «Амстердам» почали продаж квартир на 5 поверсі. ПЛАНУВАННЯ*
Сьогодні, 08:00
25-річний атовець з Волині потребує операції на серці
Сьогодні, 07:19