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Для 5-місячного хлопчика з Волині потрібні донори крові

Для 5-місячного хлопчика з Волині потрібні донори крові
У волинській обласній дитячій лікарні в реанімації знаходиться 5-місячний хлопчик Сулім Назар. Йому для життя та одужання щодня потрібні два донори для здачі крові на тромбомасу.

Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.

У дитини – 1+ група крові. Тож просять відгукнутись тих, хто готовий допомогти і врятувати життя малечі.

Контактний телефон: 095-203-53-00.

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Теги: донори, кров, дитина
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