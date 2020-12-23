Для 5-місячного хлопчика з Волині потрібні донори крові

Сулім Назар. Йому для життя та одужання щодня потрібні два донори для здачі крові на тромбомасу.



Про це повідомляють на сторінці "Краплина Життя" у фейсбуці.



У дитини – 1+ група крові. Тож просять відгукнутись тих, хто готовий допомогти і врятувати життя малечі.



Контактний телефон: 095-203-53-00.

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