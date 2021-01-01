Чотири смерті та 214 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 174 особи, летальних випадків – 4.



За весь час пандемії в області зареєстрували 53 594 підтверджених випадки COVID-19, з них 2 756 у дітей та 3358 у медичних працівників. Одужали 44 760 осіб, з них 2 184 дитини та 2 932 медичних працівники. 909 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померли 26 медиків.



Кількість активних хворих – 7 925.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів міста Луцьк, міста Нововолинськ, Маневицького, Любомльського та Любешівського районів (захворіли 8 учнів та 2 педагоги). На даний час продовжують хворіти 191 учень та 188 працівників закладів освіти.



Розподіл випадків:







За період епідемічного спостереження зареєстрували 58 375 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 255 повідомлень про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 207 762 особи. За минулу добу обстежили – 261 особу, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 105 та приватними лабораторіями – 107.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 155 342 особи. За минулу добу обстежили — 36 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 36.



Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 12 291 оcобу, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 18 квітня 2021 року щепили 160 осіб.

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