На Волині судили чоловіка, який стріляв на заправці





Про це йдеться в постанові суду від 9 квітня, пише



Чоловік 8 березня близько 13:05 на території АЗС, що в селі Старовойтове Ковельського (колишнього Любомльського) району Волинської області, стріляв з належної йому пневматичної гвинтівки марки «Wildfire600 Operation Manual» 5,5 калібру, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.174 КУпАП.



Він при тих же обставинах в порушення відповідних правил зберігав пневматичну гвинтівку без відповідного документу дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КУпАП.



На розгляд протоколів порушник не з`явився.



Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушень, наклавши на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1,7 тисячі гривень з конфіскацією у власність держави пневматичної гвинтівки марки «Wildfire600 Operation Manual».



Також в користь держави потрібно сплатити 454 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя Любомльського районного суду розглянув направлені відділенням поліції №1 (м.Любомль) протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності водія ПрАТ «Тульчинське АТП-10557», який стріляв на автозаправці.Про це йдеться в постанові суду від 9 квітня, пише Район.Любомль Чоловік 8 березня близько 13:05 на території АЗС, що в селі Старовойтове Ковельського (колишнього Любомльського) району Волинської області, стріляв з належної йому пневматичної гвинтівки марки «Wildfire600 Operation Manual» 5,5 калібру, чим вчинив правопорушення, передбачене ст.174 КУпАП.Він при тих же обставинах в порушення відповідних правил зберігав пневматичну гвинтівку без відповідного документу дозвільного характеру, виданого уповноваженим державним органом, чим вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КУпАП.На розгляд протоколів порушник не з`явився.Чоловіка визнали винним у вчиненні правопорушень, наклавши на нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1,7 тисячі гривень з конфіскацією у власність держави пневматичної гвинтівки марки «Wildfire600 Operation Manual».Також в користь держави потрібно сплатити 454 гривні судового збору.

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