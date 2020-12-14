«Працівник банку» видурив у волинянина 16 тисяч гривень





Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.



У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом збільшення кредитного ліміту заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі 16 000 гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17 квітня мешканця Турійщини ошукав нібито банківський працівник.Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом збільшення кредитного ліміту заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі 16 000 гривень.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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