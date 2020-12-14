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«Працівник банку» видурив у волинянина 16 тисяч гривень

«Працівник банку» видурив у волинянина 16 тисяч гривень
17 квітня мешканця Турійщини ошукав нібито банківський працівник.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

У телефонному режимі спритник представився працівником служби безпеки одного з банків, та під приводом збільшення кредитного ліміту заволодів грошовими коштами чоловіка в сумі 16 000 гривень.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.


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Теги: шахрайство, гроші
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