На Волині викрили підпільне казино. ФОТО





Під обшуку у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор, - інформує Волинська обласна прокуратура.



Тривають слідчі дії.



Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомлі 18 квітня викрили нелегальний гральний заклад, де клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино.Під обшуку у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор, - інформує Волинська обласна прокуратура.Тривають слідчі дії.Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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