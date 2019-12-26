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На Волині викрили підпільне казино. ФОТО

На Волині викрили підпільне казино. ФОТО
У Любомлі 18 квітня викрили нелегальний гральний заклад, де клієнтам надавали доступ через мережу Інтернет до віртуальних казино.

Під обшуку у закладі виявили і вилучили комп’ютерну техніку й інше обладнання, за допомогою якого клієнтам забезпечували доступ до азартних ігор, - інформує Волинська обласна прокуратура.

Тривають слідчі дії.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля притягнення осіб, причетних до незаконної діяльності, до передбаченої законом відповідальності.

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Теги: гральний бізнес, Волинь
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