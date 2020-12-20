Коли варто ставити імпланти, а коли – вініри: відповідь луцького хірурга-стоматолога





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За словами Максима Максименка, дентальна імплантація – сучасний метод лікування адентії, тобто втрати зубів. Є кілька етапів: хірургічний, ортопедичний та профілактичне обслуговування.



"Ми вживляємо дентальні імпланти в кістку щелепи, ортопеди ставлять коронку, а далі пацієнт повинен приходити раз на рік для обслуговування під час якого ми дивимося, до прикладу, чи просідає кістка, чи потрібно перебазувати протез, чи треба замінити тимчасові конструкції на постійні. На жаль, останній етап завжди упускають. За будь-якою ортопедичною конструкцією потрібно слідкувати", - розповів лікар.



Зуби можна замінити не тільки дентальною імплантацією. Є знімні конструкції, мостоподібні конструкції. Дентальна імплантантація хороша тим, що у разі відсутності одного зуба можна зберегти й інші, каже Максим Максименко. Так, для того, аби поставити місток, потрібно сусідні зуби спиляти. При імплантації ставлять безпосередньо в кістку, де відсутній зуб, імплантант і до нього фіксують коронку. При цьому сусідні зуби лишаються неушкодженими.



Окрім того, коли є кінцевий дефект зубного ряду, ставлять два імплантанти і формують місток на них.



"І це будуть незнімні зуби, майже природні. Чому майже? Таким ідеальним як природній зуб не буде жоден імплант. Я прихильник того, що завжди потрібно боротися за свої зуби, не можна так просто їх видаляти, бо щось не подобається. На видалення зуба мусять бути чіткі показання, коли користь від лікування перевищуватиме шкоду", - зауважує хірург-стоматолог.



Сучасні імплантанти із сучасними поверхнями приживаються у 99 % випадків при умові, що людина соматично здорова. Є певні хвороби, які можуть перешкоджати процесу: цукровий діабет, дистрофічні хвороби з порушенням остеогенезу, онко (через прийом підтримуючих препаратів). Якщо пацієнт здоровий та імплант не приживається, ймовірно, або лікар припустився помилки, або пацієнт не доглядав за ним, наголошує стоматолог. До імплантів повинна бути удвічі ретельніша гігієна, аніж до своїх зубів. Для цього, окрім щітки, використовують дентальні флоси, іригатори.



Вініри – ортопедична конструкція, як коронка чи вкладка, каже Максименко. Під вінір зуб пиляють мінімально. Після цього зі спеціальних тонких матеріалів, які здатні витримувати значні навантаження, роблять вінір.



"Чому вони популярні? Вони дозволяють при мінімальній інвазії відновити естетику, тобто зробити світлішими зуби, поміняти форму, усунути косметичний дефект, як от потемніння зуба внаслідок лікування (таке часом стається). Але, знову ж таки, на встановлення вінірів мають бути покази", - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хірург-стоматолог з Луцька Максим Максименко розповів, у яких випадках потрібно здійснювати дентальну імплантацію, та коли доцільними будуть вініри.Про це йдеться в інтерв'ю Інформаційного агентства ВолиньPost За словами Максима Максименка, дентальна імплантація – сучасний метод лікування адентії, тобто втрати зубів. Є кілька етапів: хірургічний, ортопедичний та профілактичне обслуговування."Ми вживляємо дентальні імпланти в кістку щелепи, ортопеди ставлять коронку, а далі пацієнт повинен приходити раз на рік для обслуговування під час якого ми дивимося, до прикладу, чи просідає кістка, чи потрібно перебазувати протез, чи треба замінити тимчасові конструкції на постійні. На жаль, останній етап завжди упускають. За будь-якою ортопедичною конструкцією потрібно слідкувати", - розповів лікар.Зуби можна замінити не тільки дентальною імплантацією. Є знімні конструкції, мостоподібні конструкції. Дентальна імплантантація хороша тим, що у разі відсутності одного зуба можна зберегти й інші, каже Максим Максименко. Так, для того, аби поставити місток, потрібно сусідні зуби спиляти. При імплантації ставлять безпосередньо в кістку, де відсутній зуб, імплантант і до нього фіксують коронку. При цьому сусідні зуби лишаються неушкодженими.Окрім того, коли є кінцевий дефект зубного ряду, ставлять два імплантанти і формують місток на них."І це будуть незнімні зуби, майже природні. Чому майже? Таким ідеальним як природній зуб не буде жоден імплант. Я прихильник того, що завжди потрібно боротися за свої зуби, не можна так просто їх видаляти, бо щось не подобається. На видалення зуба мусять бути чіткі показання, коли користь від лікування перевищуватиме шкоду", - зауважує хірург-стоматолог.Сучасні імплантанти із сучасними поверхнями приживаються у 99 % випадків при умові, що людина соматично здорова. Є певні хвороби, які можуть перешкоджати процесу: цукровий діабет, дистрофічні хвороби з порушенням остеогенезу, онко (через прийом підтримуючих препаратів). Якщо пацієнт здоровий та імплант не приживається, ймовірно, або лікар припустився помилки, або пацієнт не доглядав за ним, наголошує стоматолог. До імплантів повинна бути удвічі ретельніша гігієна, аніж до своїх зубів. Для цього, окрім щітки, використовують дентальні флоси, іригатори.Вініри – ортопедична конструкція, як коронка чи вкладка, каже Максименко. Під вінір зуб пиляють мінімально. Після цього зі спеціальних тонких матеріалів, які здатні витримувати значні навантаження, роблять вінір."Чому вони популярні? Вони дозволяють при мінімальній інвазії відновити естетику, тобто зробити світлішими зуби, поміняти форму, усунути косметичний дефект, як от потемніння зуба внаслідок лікування (таке часом стається). Але, знову ж таки, на встановлення вінірів мають бути покази", - додав він.

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