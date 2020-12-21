У місті на Волині посеред білого дня загорівся автомобіль





Так, 17 квітня в селі Гута-Лісівська Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.Пожежа знищила покрівлю, перекриття, 5 тонн сіна та сільсько-господарський інвентар. Ймовірну причину пожежі встановлюють, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.



О 02:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в селі Березна Воля Камінь-Каширського району. Пожежа пошкодила покрівлю, дерев’яне перекриття, стіни та господарський інвентар. Рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



А 18 квітня у місті Берестечку Луцького району ліквідували пожежу легкового автомобіля. Причину пожежі встановлюють. Вогнеборці локалізували горіння о 16:55, ліквідували – о 16:57. Пожежа пошкодила моторний відсік.



Головне фото – ілюстративне.

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