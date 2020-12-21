вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині посеред білого дня загорівся автомобіль

У місті на Волині посеред білого дня загорівся автомобіль
На Волині 17-18 квітня трапилось декілька пожеж.

Так, 17 квітня в селі Гута-Лісівська Камінь-Каширського району горіла дерев’яна господарська будівля.Пожежа знищила покрівлю, перекриття, 5 тонн сіна та сільсько-господарський інвентар. Ймовірну причину пожежі встановлюють, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 02:15 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в цегляній господарській споруді в селі Березна Воля Камінь-Каширського району. Пожежа пошкодила покрівлю, дерев’яне перекриття, стіни та господарський інвентар. Рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

А 18 квітня у місті Берестечку Луцького району ліквідували пожежу легкового автомобіля. Причину пожежі встановлюють. Вогнеборці локалізували горіння о 16:55, ліквідували – о 16:57. Пожежа пошкодила моторний відсік.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежі, Волинь, авто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі розроблять новий туристичний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
Викладачам ВНУ імені Лесі Українки присвоїли вчені звання
Сьогодні, 11:40
У місті на Волині посеред білого дня загорівся автомобіль
Сьогодні, 11:28
Що нового у Ковелі? Інтерв’ю із мером Чайкою та першим заступником Яковлевим
Сьогодні, 11:15
У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
Сьогодні, 11:12
Схожі новини
За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки За минулі вихідні на Волині горіли дві автівки
21 грудень, 2020, 13:21
Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки Нічна ДТП на Волині: зіткнулися дві автівки
18 квітень, 17:40
Волинянин з квадрокоптером допомагає рятувальникам шукати паліїв трави. ВІДЕО Волинянин з квадрокоптером допомагає рятувальникам шукати паліїв трави. ВІДЕО
14 квітень, 16:18
На Волині почастішали випадки лісових пожеж На Волині почастішали випадки лісових пожеж
14 квітень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
 0
У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Сьогодні, 11:52
 0
У Луцькому районі розроблять новий туристичний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
 0
Викладачам ВНУ імені Лесі Українки присвоїли вчені звання
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8