Викладачам ВНУ імені Лесі Українки присвоїли вчені звання





Про це Юрій Громик.



Науковий ступінь доктор наук присудили Володимирові Володимировичу Галяну (фізико-математичні науки) та Володимирові Миколайовичу Кравчуку (юридичні науки).



Вчене звання професора присвоїли Антоніні Миколаївні Шуляк, Андрієві Вікторовичу Духневичу та Віталієві Федоровичу Охманюку. Вчене звання доцента - Євгенії Василівні Вознюк, Юрієві Богдановичу Гофману, Антонові Михайловичу Демчуку, Аллі Володимирівні Козак, Василеві Васильовичу Мойсіюку, Марії Вікторівні Назарчук, Ірині Вікторівні Патлашинській, Тетяні Анатоліївні Прокопович.



Нові вчені звання отримали відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року.

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