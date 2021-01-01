Викладачам ВНУ імені Лесі Українки присвоїли вчені звання
Сьогодні, 11:40
Викладачам Волинського національного університету імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання.
Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу Юрій Громик.
Науковий ступінь доктор наук присудили Володимирові Володимировичу Галяну (фізико-математичні науки) та Володимирові Миколайовичу Кравчуку (юридичні науки).
Вчене звання професора присвоїли Антоніні Миколаївні Шуляк, Андрієві Вікторовичу Духневичу та Віталієві Федоровичу Охманюку. Вчене звання доцента - Євгенії Василівні Вознюк, Юрієві Богдановичу Гофману, Антонові Михайловичу Демчуку, Аллі Володимирівні Козак, Василеві Васильовичу Мойсіюку, Марії Вікторівні Назарчук, Ірині Вікторівні Патлашинській, Тетяні Анатоліївні Прокопович.
Нові вчені звання отримали відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року.
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Про це повідомив проректор з навчальної роботи та рекрутації вишу Юрій Громик.
Науковий ступінь доктор наук присудили Володимирові Володимировичу Галяну (фізико-математичні науки) та Володимирові Миколайовичу Кравчуку (юридичні науки).
Вчене звання професора присвоїли Антоніні Миколаївні Шуляк, Андрієві Вікторовичу Духневичу та Віталієві Федоровичу Охманюку. Вчене звання доцента - Євгенії Василівні Вознюк, Юрієві Богдановичу Гофману, Антонові Михайловичу Демчуку, Аллі Володимирівні Козак, Василеві Васильовичу Мойсіюку, Марії Вікторівні Назарчук, Ірині Вікторівні Патлашинській, Тетяні Анатоліївні Прокопович.
Нові вчені звання отримали відповідно до рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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