У Луцькому районі розроблять новий туристичний маршрут. ВІДЕО

У Луцькому районі створюють туристичний маршрут, до якого увійдуть пам’ятки культурної спадщини кожної громади.Про це у прямому ефірі телеканалу «Аверс» розповіли голова Луцької районної радита депутатка райради, - йдеться на сайті Луцькради.«Волинь є колискою культурної спадщини і прикладом цього є музеї, які створені, та діють. Нещодавно постало питання народного музею в Торчині, який носить ім’я його засновника, мого вчителя, класного керівника Григорія Гуртового. Після засідання майнової комісії обласної ради, де обговорювалось, чи може громада далі утримувати музей, ми відвідали Торчин, поспілкувалися з головою і все-таки дійшли до висновку разом із народним депутатом, що треба докласти усіх зусиль, аби музей зберегти. Торчинський голова пообіцяв знайти кошти. А ми у свою чергу вирішили продовжити роботу поки що у Луцькому районі, створивши тимчасову комісію, яка реєструватиме пам’ятки місцевого значення, і спільно з областю розробить туристичний маршрут», - розповіла Лариса Понєдєльник.Вона також зауважила, що до державної програми «Велика реставрація» увійшли два волинських об’єкти: Замок Радзивілів, що в Олиці, та Луцький замок.«Якщо відродити пам’ятку культури, розробити туристичний маршрут, навколо неї почне розвиватися бізнес. З’являються кафе, сувенірна продукція, сфера послуг, туристи, приїжджаючи, залишають кошти. Громада від цього виграє. Тому ми пішли на такий крок, щоб об’єднати та зробити туристичні мапи по громадах – Олика, Торчин, Берестечко, Горохів, Рожище, Ківерці… Потім вестимемо переговори з краєзнавчим музеєм, обласною радою, щоб об’єднати у туристичному маршруті всю область. Таким чином нам вдасться зробити Волинь туристично привабливою. Ми маємо посіяти це раціональне зерно, яке дасть плоди на покоління вперед», - наголосив голова районної ради Олександр Омельчук.