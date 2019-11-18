На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами





Інцидент трапився у ніч на 18 квітня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Сума завданих матеріальних збитків склала понад 30 тисяч гривень.



Співробітники управління поліції охорони та групи реагування патрульної поліції, оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 50-річний житель Львівської області. Викрадений сейф вилучили. Зловмисника затримали.



За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій через вікно пробрався до помешкання 41-річного жителя Нововолинська та викрав з будинку сейф з документами та колекційними монетами.Інцидент трапився у ніч на 18 квітня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Сума завданих матеріальних збитків склала понад 30 тисяч гривень.Співробітники управління поліції охорони та групи реагування патрульної поліції, оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 50-річний житель Львівської області. Викрадений сейф вилучили. Зловмисника затримали.За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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