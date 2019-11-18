вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами

На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Злодій через вікно пробрався до помешкання 41-річного жителя Нововолинська та викрав з будинку сейф з документами та колекційними монетами.

Інцидент трапився у ніч на 18 квітня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Сума завданих матеріальних збитків склала понад 30 тисяч гривень.

Співробітники управління поліції охорони та групи реагування патрульної поліції, оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 50-річний житель Львівської області. Викрадений сейф вилучили. Зловмисника затримали.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, сейф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:01
На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Сьогодні, 11:52
У Луцькому районі розроблять новий туристичний маршрут. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
Викладачам ВНУ імені Лесі Українки присвоїли вчені звання
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
У селі під Луцьком злодії вкрали з будинку сейф із великою сумою грошей У селі під Луцьком злодії вкрали з будинку сейф із великою сумою грошей
18 листопад, 2019, 13:28
У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей У Ковелі з приватної фірми вкрали сейф з великою сумою грошей
13 березень, 2019, 16:30
Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу Волинянин вкрав сейф з грошима зі столичного офісу
20 лютий, 2019, 11:55
З бази відпочинку у Світязі викрали сейф з 30 тисячами гривень З бази відпочинку у Світязі викрали сейф з 30 тисячами гривень
20 липень, 2017, 17:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОН розповіли, чи можуть школярі навчатися влітку
Сьогодні, 12:18
 0
На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Сьогодні, 12:18
 0
Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
 0
У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8