У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину





"Сонячне каміння" знайшли у п’ятницю, 16 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



Відповідно, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За місцем проживання 44-річного жителя Рожищенської громади, поліцейські виявили та вилучили поліетиленовий пакунок з бурштином різних фракцій."Сонячне каміння" знайшли у п’ятницю, 16 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Відповідно, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію