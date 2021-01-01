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У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину

У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
За місцем проживання 44-річного жителя Рожищенської громади, поліцейські виявили та вилучили поліетиленовий пакунок з бурштином різних фракцій.

"Сонячне каміння" знайшли у п’ятницю, 16 квітня, під час проведення санкціонованого обшуку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Відповідно, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину. Санкція статті, зокрема, передбачає до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.


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Теги: бурштин, обшуки, Волинь
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