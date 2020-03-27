вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева

Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Поліцейські Луцького районного управління поліції виявили факт незаконної̈ вирубки лісу.

Днями правоохоронці отримали повідомлення, що під час обходу території лісу, лісник помітив у 14 кварталі зрізану та викрадену деревину породи дуб та граб, повідомляють на сторінці районного управління поліції.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила зрізані стовбури дуба діаметром 68 см та граба діаметром 23 см.

Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 59-річний житель с.Четвертня, під час обшуку у зловмисника вилучили чотири колоди дубу та дві колоди грабу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО

Наразі стовбури зрізаних дерев передали ДП «Ківерцівське ЛГ» на відповідальне зберігання.

За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції Луцького РУП у Волинській області відкрили кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин, обшук, деревина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У МОН розповіли, чи можуть школярі навчатися влітку
Сьогодні, 12:19
На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Сьогодні, 12:18
Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:01
На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Сьогодні, 11:52
Схожі новини
У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики У волинянина вдома під час обшуку поліцейські знайшли наркотики
16 лютий, 18:30
Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв Під час обшуку у автівці волинянина знайшли понад 100 набоїв
27 березень, 2020, 16:50
У приміщеннях Державної прикордонної служби України проводять обшуки У приміщеннях Державної прикордонної служби України проводять обшуки
16 серпень, 2016, 16:56
Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для волинянина, який тяжко захворів у Німеччині Небайдужих просять допомогти зібрати кошти для волинянина, який тяжко захворів у Німеччині
13 квітень, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У МОН розповіли, чи можуть школярі навчатися влітку
Сьогодні, 12:19
 0
На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
Сьогодні, 12:18
 0
Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
 0
У волинянина вдома під обшуку знайшли 5 кілограмів бурштину
Сьогодні, 12:01
 0
На Волині злодій виніс із будинку сейф з колекційними монетами
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8