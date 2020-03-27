Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева

Поліцейські Луцького районного управління поліції виявили факт незаконної̈ вирубки лісу.Днями правоохоронці отримали повідомлення, що під час обходу території лісу, лісник помітив у 14 кварталі зрізану та викрадену деревину породи дуб та граб, повідомляють на сторінці районного управління поліції.Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила зрізані стовбури дуба діаметром 68 см та граба діаметром 23 см.Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 59-річний житель с.Четвертня, під час обшуку у зловмисника вилучили чотири колоди дубу та дві колоди грабу.Наразі стовбури зрізаних дерев передали ДП «Ківерцівське ЛГ» на відповідальне зберігання.За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції Луцького РУП у Волинській області відкрили кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).