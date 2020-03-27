Поліцейські вилучили у волинянина незаконно зрізані дерева
Сьогодні, 12:16
Поліцейські Луцького районного управління поліції виявили факт незаконної̈ вирубки лісу.
Днями правоохоронці отримали повідомлення, що під час обходу території лісу, лісник помітив у 14 кварталі зрізану та викрадену деревину породи дуб та граб, повідомляють на сторінці районного управління поліції.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила зрізані стовбури дуба діаметром 68 см та граба діаметром 23 см.
Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 59-річний житель с.Четвертня, під час обшуку у зловмисника вилучили чотири колоди дубу та дві колоди грабу.
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Наразі стовбури зрізаних дерев передали ДП «Ківерцівське ЛГ» на відповідальне зберігання.
За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції Луцького РУП у Волинській області відкрили кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).
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Днями правоохоронці отримали повідомлення, що під час обходу території лісу, лісник помітив у 14 кварталі зрізану та викрадену деревину породи дуб та граб, повідомляють на сторінці районного управління поліції.
Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила зрізані стовбури дуба діаметром 68 см та граба діаметром 23 см.
Вже за кілька годин правоохоронці встановили особу правопорушника, ним виявився 59-річний житель с.Четвертня, під час обшуку у зловмисника вилучили чотири колоди дубу та дві колоди грабу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Камінь-Каширському районі на одній із пилорам поліцейські вилучили незаконний ліс. ФОТО
Наразі стовбури зрізаних дерев передали ДП «Ківерцівське ЛГ» на відповідальне зберігання.
За цим фактом слідчі Ківерцівського відділу поліції Луцького РУП у Волинській області відкрили кримінальне правопорушення за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України (Незаконна порубка лісу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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