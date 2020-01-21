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Розповіли, чи можуть українські школярі навчатися влітку

Розповіли, чи можуть українські школярі навчатися влітку
Освітній заклад чи місцева влада має право подовжувати навчальний рік або закінчити його традиційно.

Про це в ефірі Сніданку з 1+1 розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

За його словами, навчальний рік у школах триває до 30 червня – це за законом. Влада на місцях може самостійно ухвалювати рішення щодо навчального процесу. 

"Якщо школа або департамент освіти вирішить подовжити навчальний рік, то вони мають на це право. Учні мають навчатися не менше, ніж 175 навчальних днів протягом року", - наголосив він. 

Нагадаємо, що у березні погіршилася ситуація із захворваністю на коронавірус в регіонах країни. Міністерство освіти та науки рекомендувало відправити школярів 5-11 класів у "жовтих" та "помаранчевих" регіонах на "дистанційку". Так, в деяких регіонах до порад прислухалися і навіть відправили на онлайн-навчання початкову школу, в деяких перенесли чи подовжити весняні канікули.

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Теги: школярі, навчання, літо
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