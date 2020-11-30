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На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ

На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
21 квітня спікер парламенту Дмитро Разумков з робочим візитом перебуватиме на Волині.

У ході візиту він візьме участь у засіданні сесії Волинської обласної ради, повідомляють на сайті цьго органу.

В рамках поїздки голова Верховної Ради ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, підприємства «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром» та відвідає Волинський національний університет ім. Лесі Українки.


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Теги: Дмитро Разумков, візит, програма
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