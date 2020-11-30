На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ

Дмитро Разумков з робочим візитом перебуватиме на Волині.



У ході візиту він візьме участь у засіданні сесії Волинської обласної ради, повідомляють на сайті цьго органу.



В рамках поїздки голова Верховної Ради ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, підприємства «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром» та відвідає Волинський національний університет ім. Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21 квітня спікер парламентуз робочим візитом перебуватиме на Волині.У ході візиту він візьме участь у засіданні сесії Волинської обласної ради, повідомляють на сайті цьго органу.В рамках поїздки голова Верховної Ради ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні, підприємства «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром» та відвідає Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

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