Судитимуть 25-річного хлопця з Волині, який залучав дівчат до проституції
Сьогодні, 19:29
25-річного жителя Іванич, котрий займався сутенерством, судитимуть.
Нагадаємо, що чоловіка правоохоронці викрили в кінці січня. Зловмисник протягом року організовував платні сексуальні послуги на території Волині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Підозрюваний підшуковував дівчат віком від 19 до 25 років, переважно із сіл області, для надання ними оплатних сексуальних послуг.
Поліцейські задокументували вісім фактів незаконної діяльності волинянином та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
Досудове слідство у справі завершили, обвинувальний акт із матеріалами скерували до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
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Нагадаємо, що чоловіка правоохоронці викрили в кінці січня. Зловмисник протягом року організовував платні сексуальні послуги на території Волині, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Підозрюваний підшуковував дівчат віком від 19 до 25 років, переважно із сіл області, для надання ними оплатних сексуальних послуг.
Поліцейські задокументували вісім фактів незаконної діяльності волинянином та оголосили про підозру за ч.2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
Досудове слідство у справі завершили, обвинувальний акт із матеріалами скерували до суду. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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