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На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої, застрягла на ґрунтовій дорозі. ВІДЕО

На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої, застрягла на ґрунтовій дорозі. ВІДЕО
Волинські рятувальники надали допомогу медикам автомобіля швидкої допомоги, чиє авто застрягло на ґрунтовій дорозі.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

18 квітня о 02:46 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Ниви Губинські на грунтовій дорозі застрягла карета швидкої допомоги, яка їхала на допомогу хворій жіночці.

За викликом виїхали рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Горохів ГУ ДСНС у Волинській області. Надзвичайники за допомогою тросу витягли автівку на тверду частину дороги. Швидка допомога прибула до хворої та госпіталізувала її до лікарні.


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Теги: Горохів, допомога, швидка, рятувальники
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