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У Луцьку патрульні зловили горе-водія, на якого склали аж 7 адмінматеріалів

У Луцьку патрульні зловили горе-водія, на якого склали аж 7 адмінматеріалів
У Луцьку патрульні виявили у керманича сім адміністративних порушень.

Так, вранці 19 квітня на вулиці Винниченка патрульні помітили Opel Astra, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено" та рухався смугою для громадського транспорту, чим порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Патрульні зупинили авто, однак водій після зупинки поліцейськими, не ввімкнув аварійну світлову сигналізацію, чим теж порушив ПДР.

Також, вони помітили, що керманич під час руху не користувався засобами пасивної безпеки, а ремінь безпеки взагалі знаходився пристебнутим поза ним. Окрім цього, у салоні автомобіля поліцейські помітили маленького пасажира, водій перевозив дитину, зріст якої менший ніж 145 см, без використання дитячих утримуючих систем, чим порушував ПДР.

Під час перевірки документів, патрульні виявили і тут правопорушення. У керманича був відсутній поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на автомобіль оскільки він не зареєстрований в установленому порядку.

На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків), ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей), ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку), ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.

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Теги: водій, порушник, Луцьк
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Коментарі 2
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Водій, напевне, поведінкою чи чимось іншим добре дістав патрульних. Сім протоколів, рекордсмен.
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дебіли головне що тверезий
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