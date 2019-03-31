У Луцьку патрульні зловили горе-водія, на якого склали аж 7 адмінматеріалів
Сьогодні, 12:56
У Луцьку патрульні виявили у керманича сім адміністративних порушень.
Так, вранці 19 квітня на вулиці Винниченка патрульні помітили Opel Astra, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено" та рухався смугою для громадського транспорту, чим порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили авто, однак водій після зупинки поліцейськими, не ввімкнув аварійну світлову сигналізацію, чим теж порушив ПДР.
Також, вони помітили, що керманич під час руху не користувався засобами пасивної безпеки, а ремінь безпеки взагалі знаходився пристебнутим поза ним. Окрім цього, у салоні автомобіля поліцейські помітили маленького пасажира, водій перевозив дитину, зріст якої менший ніж 145 см, без використання дитячих утримуючих систем, чим порушував ПДР.
Під час перевірки документів, патрульні виявили і тут правопорушення. У керманича був відсутній поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на автомобіль оскільки він не зареєстрований в установленому порядку.
На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків), ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей), ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку), ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, вранці 19 квітня на вулиці Винниченка патрульні помітили Opel Astra, водій якого не виконав вимогу дорожнього знаку 3.21 "В'їзд заборонено" та рухався смугою для громадського транспорту, чим порушив ПДР, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Патрульні зупинили авто, однак водій після зупинки поліцейськими, не ввімкнув аварійну світлову сигналізацію, чим теж порушив ПДР.
Також, вони помітили, що керманич під час руху не користувався засобами пасивної безпеки, а ремінь безпеки взагалі знаходився пристебнутим поза ним. Окрім цього, у салоні автомобіля поліцейські помітили маленького пасажира, водій перевозив дитину, зріст якої менший ніж 145 см, без використання дитячих утримуючих систем, чим порушував ПДР.
Під час перевірки документів, патрульні виявили і тут правопорушення. У керманича був відсутній поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на автомобіль оскільки він не зареєстрований в установленому порядку.
На керманича склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків), ч. 10 ст. 121 (Порушення правил перевезення дітей), ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки), ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування), ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим в установленому порядку), ст. 125 (Інші порушення правил дорожнього руху) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Водій, напевне, поведінкою чи чимось іншим добре дістав патрульних. Сім протоколів, рекордсмен.
дебіли головне що тверезий
Останні новини
Синоптик розповіла, якою буде погода до кінця квітня
Сьогодні, 13:40
У Луцьку виявили клуб, який працював після опівночі: деякі з відвідувачів мали наркотики
Сьогодні, 13:14
У Луцьку патрульні зловили горе-водія, на якого склали аж 7 адмінматеріалів
Сьогодні, 12:56
На Волині «швидка», яка їхала на виклик до хворої, застрягла на ґрунтовій дорозі. ВІДЕО
Сьогодні, 12:38
Розповіли, чи можуть українські школярі навчатися влітку
Сьогодні, 12:19