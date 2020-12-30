Як розумно зробити ремонт у ванній кімнаті: поради від забудовника «Єврохолдінг»*

Чимало покупців квартир компанії «Єврохолдінг» зараз перебувають на дуже цікавому та відповідальному етапі свого життя – облаштуванні нового помешкання. Тому «Єврохолдінг» ділиться досвідом про те, як розумно планувати та проводити ремонтні роботи.В ремонті квартири є дві найголовніші зони: кухня та санвузол. Ключовими вони є як через їхні функції, так і за фінансовим навантаженням.1. Зробіть план ванної кімнати в масштабі і розробіть кілька варіантів розміщення обладнання. При цьому пам'ятайте про відкривання дверей, люків та ящиків – під них потрібно залишати місце.2. Розміщення сантехніки. Пам’ятайте! Потрібно, щоб отвори для зливу були розташовані якнайближче до каналізації. Зверніть увагу, що ухил відвідної комунікації повинен бути не менший одного сантиметра на метр. Це важливо для нормального зливу води.3. Допоміжне обладнання (наприклад сушку для рушників) варто розміщувати поруч зі стояком: будь-яке кутове «коліно» заважає циркуляції води, через що температура знижується.4. Обирайте компактні варіанти сантехніки або обладнання з подвійними функціями. Наприклад, існують раковини з можливістю монтажу над пральними машинами.5. Вибір між ванною та душовою кабінкою – тільки за вами. Але якщо ви обрали душ, то потрібно звернути увагу на його конструкцію: двері, які відкриваються назовні, займуть багато місця, але за ними легше доглядати. Зверніть увагу на висоту душового піддона: без правильного нахилу вода буде застоюватися.6. Вдало оперуйте дизайном: біла горизонтальна плитка надасть ефект розширення і збільшення кімнати. Враховуйте також форму плитки: велика буде порушувати пропорції приміщення, а надто дрібна мозаїка теж ускладнить сприйняття простору. Відмовляйтеся від орнаменту та темних кольорів на стінах, натомість використовуйте їх на підлозі. Так кімната не тільки буде здаватися об’ємнішою, але й цікавішою для ока. Дзеркальні поверхні також збільшують простір. Розміщуйте лампи не тільки в стелі, але й в верхніх та бокових частинах дзеркала.Тим, хто тільки шукає для себе ідеальний дім, нагадують, що компанія «Єврохолдінг» у місті Луцьку завершує будівництво елітного житлового комплексуу центрі, активно будує квартал нових лучан, що на вулиці Привокзальній та розпочала будівництво висотного житлового комплексуз витонченою архітектурою в районі Київського майдану для тих, хто цінує якість житла преміум-класу.