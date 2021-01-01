У Луцьку виявили клуб, який працював після опівночі: деякі з відвідувачів мали наркотики





Про це



У ніч з 17 на 18 квітня правоохоронці провели чергове відпрацювання розважальних закладів на території Луцька. Під час рейду зафіксували порушення карантинних вимог в одному з них. Також отримали оперативну інформацію управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ, що там можуть перебувати особи з забороненими речовинами.



Ще раніше на лінію 102 телефонували небайдужі лучани та повідомляли про порушення тиші в закладі, тому поліцейські провели ряд заходів, аби задокументувати правопорушення і припинити його роботу.



За вказаною адресою одразу направились співробітники Луцького районного управління, роти поліції особливого призначення, спецпідрозділ ТОР управління патрульної поліції, поліцейські кінологічного центру ГУНП зі службовими собаками та працівники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ.



Потрапивши у приміщення, поліцейські виявили там понад сотню осіб. На юридичних осіб клубу склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботу закладу припинили.



Окрім цього, під час перевірки співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ виявили четверо осіб із речовинами, схожими на наркотичні та психотропні. Усе це вилучили та направили для проведення відповідних експертиз.



За всіма фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Триває перевірка.



Усього ж за минулу добу на лінію 102 надійшло 8 повідомлень від небайдужих громадян щодо порушень карантину суб’єктами господарювання. На всі виклики поліцейські належним чином відреагували.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські припинили роботу нічного клубу, що працював з порушеннями, та затримали там кілька осіб з забороненими речовинами.Про це повідомляє сектор комункації поліції у Волинській області.У ніч з 17 на 18 квітня правоохоронці провели чергове відпрацювання розважальних закладів на території Луцька. Під час рейду зафіксували порушення карантинних вимог в одному з них. Також отримали оперативну інформацію управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ, що там можуть перебувати особи з забороненими речовинами.Ще раніше на лінію 102 телефонували небайдужі лучани та повідомляли про порушення тиші в закладі, тому поліцейські провели ряд заходів, аби задокументувати правопорушення і припинити його роботу.За вказаною адресою одразу направились співробітники Луцького районного управління, роти поліції особливого призначення, спецпідрозділ ТОР управління патрульної поліції, поліцейські кінологічного центру ГУНП зі службовими собаками та працівники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ.Потрапивши у приміщення, поліцейські виявили там понад сотню осіб. На юридичних осіб клубу склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Роботу закладу припинили.Окрім цього, під час перевірки співробітники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН НПУ виявили четверо осіб із речовинами, схожими на наркотичні та психотропні. Усе це вилучили та направили для проведення відповідних експертиз.За всіма фактами розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Триває перевірка.Усього ж за минулу добу на лінію 102 надійшло 8 повідомлень від небайдужих громадян щодо порушень карантину суб’єктами господарювання. На всі виклики поліцейські належним чином відреагували.

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