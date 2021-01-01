Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 20 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Охнівка
ФАП, школа, магазини
с.Охнівка
вул.Вишнева, Жовтнева
2. 09:00-17:00 -
с.Діхтів
вул. Берегова, Шахтарська
3. 09:00-17:00
с.Діхтів
вул. Шахтарська
4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
кава " Авеню", аптека № 29" Провізор" Магазин " Арго " Миколаївська церква кіоск № 14 в. Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський вул. Ковельська, Крилова , Кунцевича Миколаївська, Шухевича
5 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-418 09:00-17:00 с. Заріччя
магазин с. Заріччя
вул.Набережна, Озерна 31
6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-210 09:00-17:00 - с.Руснів
вул.Набережна,22-54
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 АТС
с. Бережанка,школа с. Бережанка
Контора с. Бережанка, Магазин с. Бережанка, Будинок культури с. Бережанка
с. Бережанка ФОП Дзюбко Сергій Олександрович
СГПП "Несвіч" Бригада, Дитячий садок с. Бережанка, Бригада с. Бережанка
школа с. Бережанка, Церква с. Бережанка
ФАП с. Бережанка, Башня с. Шклінь с. Бережанка
с Шклинь:
вул Л.Українки. Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
магазин ФОП Юзефович,станція моб.звязку Київстар школа с.Волиця Морозовичі, Млинище, Михайлє, Лежниця, Поромів частково
2 КТП-293 10:00-16:00 школа с.Млинище
3 КТП-207 10:00-13:30 школа с.Древині частково вул.Молодіжна, Шкільна
4 КТП-225 12:00-15:00 с.Литовеж частково
вул.І.Франка, Львівська, Миру, Прикордонників
5 Частково ПЛ-10кВ 04-10 від ВН-1 ЗТП-179 до ВН-3 ЗТП-269 10:00-17:00 с.Долинка школа,ФАП,водонапірна башня лікарня смт Іваничі
вул.Львівська, Колгоспна 60-108, Дубинки 1-12, с.Романівка, с.Долинки
6 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 10:00-17:00 с.Волиця Колона вул.Молодіжна, 1-33
Камінь-Каширський район
1. КТП-201 09:00 - 17:00 ССТ Пнівне (бар), ПП Солов’янчик О.Б. (магазин «Людмила»), ПП Солов’янчик В.Б. (магазин продовольчих товарів). с. Тоболи, вул. Янівська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна, вул. Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля, пров. Воля, вул. Суворова
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-163 12:00-17:00 Медпункт, АТС, сільська рада, церква, пошта, бар ФОП Заєць Л.І. с.Верхи, вул. Глинянка, вул. Центральна
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-163 09:00-14:00 ДП Камінь-Каширський лісгосп (лісництво), будинок культури с.Верхи, вул. Східна, вул. Центральна, вул. Південна, вул. Молодіжна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, пошта
ФОП Романюк М.Д. - магазин
с. Дідичі вул. Миру, вул. Ранкова,
вул. Колгоспна,
4 ПЛ 10 кВ Л70-03 частково 8:30-17:00 с. Муравище – медпункт, церква, бібліотека
ФОП Навроцька С.Г. - бойня
ФОП Герасимюк Л.І.- магазин
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
ФОП Мелех М.К. - пилорама
ФОП Радчук Ю.С. - торговий кіоск
ДП "Ківерцівське ЛГ" - лісництво с.Муравище - повністю
с. Сокиричі
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-505 8:30-17:00 Бандура М.А. - бар
ПрАТ "Київстар " - мобільна база с. Озерце
вул. С.Стрільців
вул. Незалежності
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №141
9:00-17:00
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Гулівка, вул..Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л.06-01
(ТП-295; ТП-296)
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
3. ПЛ-10кВ Л.72-18
(ТП-556; ТП-253; ТП-235; ТП-201; ТП-644; ТП-254)
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО,Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя,ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №23
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Діброва, вул..Зелена
Локачинський район
1. КТП-82 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 09:00 – 13:00 с.Маньків вул.Першотравнева, вул.Центральна, вул.Грушевського
2. КТП-206 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 12:00 – 17:00 с.Ясинівка
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-37 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Ст.Загорів вул.Польова, вул.Героїв Небесної Сотні
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1.
Ремонтні роботи
10:00-17:00
вул.Княжна
вул.Шкільна
вул.Ясна
2. 13:30-17:00
Будинок учнівської молоді вв№1 №2
Оглядовий зал,освітлення сцени вв№1 №2
ТзОВ «Ламікс» Мельнична
Укрсоцбанк,Оглядовий зал, пожнасоси вв №1
вул.Шопена 12а вв№1 №2-
3 9:00-17:00
вул. Берестова, вул.Матросова
вул.Ясенова, вул.Соснова
вул.Путінцева,вул.Милушська
вул.Ковельська (частково)
вул.Ольхова, вул.Дубова
вул.Липова(частково)
вул.Фрунзе(частково)
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. ПЛ-10 кВ Л-32-05 (КТП-202, 227, 204, 203, 290, 208, 209, 210, 547) 09:30-17:00 с. Несвіч: СГПП "Несвіч" (магазин, їдальня, зернотік, тракторна бригада), Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові,
ТзОВ "Рибгосп", СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин.
ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУ.
СГПП «Злагода» - корівник.
ФОП Нечипорук В.З. – магазин.
ПАТ «Укртелеком» - АТС с. Чаруків вул Рибхозна,
с. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна
с. Коршів вул. Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки
3. 09:00 – 17:00 ФОП Грушовець Д.М., ФОП Кріль С.І., ПАТ "Укртелеком", С/р с. Підгайці (будинок культури, школа, котельня), ПрАТ „МТС УКРАЇНА” с. Підгайці вул. Надстирна, Сонячна, Молодіжна, Шкільна, Нова, Зелена, Сільська, Вереснева, Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-533 10:00 – 17:00 ФОП Гольонко В.Г., КП "РОКИНІ" (артсвердловина) с. Брище вул. Молодіжна, с. Брище вул. Миру, 48-100 (парні)
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-267 10:00 – 17:00 С/р с. Боголюби (садок, школа, ФАП), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький" с. Тарасово вул. Центральна, 1-32, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Міщук Валерій Васильович
Магазин №15 вул.Володимирська
П-ць Дубій Надія Арсентіївна
ФОП Трачук Руслан Миколайович мЛюбомль вул Володимирстка Залізнична. Машівська пров.Вишнівський
2. ЗТП-306 ПЛ-0.4 8:00-18:00 ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
м Любомль вул. Дружби Кібенка Островецька Мохнюка
3, ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04
8:00-18:00 Кіоск вул.Незалежності, ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ"УКРПОШТА",Військомат Любомль, Любомльська ДЮСШ УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа No2м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" м Любомль
вул. Поштова,Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,1-го Травня
4 ПЛ-10 Л-109-02 від ПС-35 Ягодин до ЛР-630,ЛР-266 8:00-18:00 АЗС WOG,АЗС Лукойл
ШБУ-50, АЗС БРСМ с Старовойтове
5 ПЛ-10 Л26-02 від ПС-110 Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 М/П с.Омеляне,Клуб с.Омеляне
Маг.с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна
М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево
Школа с.Підманево с Омеляне Підманево
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1,2 від КТП-33
Чистка траси 10:00 - 17:00 с. Деревок, вул Квітнева, вул. Поліщука
2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-152
Кап. ремонт 10:00 - 17:00 с. Мукошин, вул. Поліська, вул. Суворова
3 ПЛ-10 кВ Л-11-01 від ПС-35 «В.Глуша» 12:00 - 17:00 Школа, ФАП, магазини с. Погулянка (повністю)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Підгаття
2 ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-17:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада.
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня, прод.магазин, клуб), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, 2, 3).
КТП-254, с. Комарово.
КТП-273,с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кредобанк б.Шевченка 10 Конашук Григорій Михайлович,Креді Агріколь банк б.Шевченка 8 Шень Ольга Григорівна,аптека Вестфарм б.Шевченка 8 Рибак Олександр Анатольович
бар Європейський б.Шевченка 10 Карпусь Тетьяна Володимирівна,м-н Атлант б.Шевченка 8 Драч Руслан Васильович,м-н Бульвар б.Шевченка 10 Дорощук Василь Володимирович,м-н Гамма пр.Дружби 25 Троць Олександр Мефодійович
м-н Дім,сад,город вул. М. Шептицького 1 Івасів Велентина Володимирівна, м-н Єва б.Шевченка 10 Замрій Василь Миронович, м-н Квадрат пр.Дружби 25 Власюк Оксана Володимирівна, м-н Лідер пр.Дружби 25 Золотько Олександр Сергійович
перукарня Катрін б.Шевченка 8 Рибак Олена Василівна,м-н Ок б.Шевченка 8 Савка Тетьяна Яківна,м-н Шанс пр.Дружби 23 Золотавіна Любов Миколаївна,РАЦСпр.Дружби 23 Савік Людмила Вікторівна,м-н Репортер,піцерія Фелічіта
кіоск Форнеті, ЕЛІКА морожені продукти
Пекарня Марія Ігорівна м. Нововолинськ
бульвар Шевченка 8, 10
вул. Шептицького 19-23в, Дружби 23, 25
2. ЗТП-40 РУ-0.4 09:00-17:00 Стоматолог вул. Героїв УПА 3 Недищук Є.М.
М-н «Автозапчастини» вул. Світла 16 БарабашВ.В.
Швидка допомога, пральня НЦМЛ, кухня МСЧ м. Нововолинськ
вул. Героїв УПА, Зелена 1-15, 2-16а
Дружби 31-41, Світла1-37, 2-32б
Ратнівський район
1 ПЛ-04кв л-2 КТП-184. 9:30-17:00 смт.Ратно вул.Заболотівська.
2 .КТП-56 10:00-16:00 с.Старостино.
3 ПЛ-04кв Л-2 КТП-312 9:00-17:00 смт.Ратно.вул.Партизанська.Л.Українки.Паши Савельївої.
4. ПЛ-04кв Л-1КТП-342 9:00-17:00 смт.Ратно.вул.Поліська.Крайня.
5. ПЛ-10кв л-75-03 10:00-16:00 Школа.садок.магазин.Фап. с.Броди.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4 КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-470
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва .Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська, Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-76 10:00-16:30 ФГ «Аміла» - ферма, КЗС с.Радовичі вул.Кінцева
2 ПЛ-10кВ Л-64-02
Від ЗТП-109 до КТП-80
КТП-80 10:00-16:30 ФГ «Мартіросян»- тр.бригада с.Ружин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-15:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с.Охнівка
ФАП, школа, магазини
с.Охнівка
вул.Вишнева, Жовтнева
2. 09:00-17:00 -
с.Діхтів
вул. Берегова, Шахтарська
3. 09:00-17:00
с.Діхтів
вул. Шахтарська
4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
кава " Авеню", аптека № 29" Провізор" Магазин " Арго " Миколаївська церква кіоск № 14 в. Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський вул. Ковельська, Крилова , Кунцевича Миколаївська, Шухевича
5 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-418 09:00-17:00 с. Заріччя
магазин с. Заріччя
вул.Набережна, Озерна 31
6 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-210 09:00-17:00 - с.Руснів
вул.Набережна,22-54
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 АТС
с. Бережанка,школа с. Бережанка
Контора с. Бережанка, Магазин с. Бережанка, Будинок культури с. Бережанка
с. Бережанка ФОП Дзюбко Сергій Олександрович
СГПП "Несвіч" Бригада, Дитячий садок с. Бережанка, Бригада с. Бережанка
школа с. Бережанка, Церква с. Бережанка
ФАП с. Бережанка, Башня с. Шклінь с. Бережанка
с Шклинь:
вул Л.Українки. Набережна
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
магазин ФОП Юзефович,станція моб.звязку Київстар школа с.Волиця Морозовичі, Млинище, Михайлє, Лежниця, Поромів частково
2 КТП-293 10:00-16:00 школа с.Млинище
3 КТП-207 10:00-13:30 школа с.Древині частково вул.Молодіжна, Шкільна
4 КТП-225 12:00-15:00 с.Литовеж частково
вул.І.Франка, Львівська, Миру, Прикордонників
5 Частково ПЛ-10кВ 04-10 від ВН-1 ЗТП-179 до ВН-3 ЗТП-269 10:00-17:00 с.Долинка школа,ФАП,водонапірна башня лікарня смт Іваничі
вул.Львівська, Колгоспна 60-108, Дубинки 1-12, с.Романівка, с.Долинки
6 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 10:00-17:00 с.Волиця Колона вул.Молодіжна, 1-33
Камінь-Каширський район
1. КТП-201 09:00 - 17:00 ССТ Пнівне (бар), ПП Солов’янчик О.Б. (магазин «Людмила»), ПП Солов’янчик В.Б. (магазин продовольчих товарів). с. Тоболи, вул. Янівська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна, вул. Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля, пров. Воля, вул. Суворова
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-163 12:00-17:00 Медпункт, АТС, сільська рада, церква, пошта, бар ФОП Заєць Л.І. с.Верхи, вул. Глинянка, вул. Центральна
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-163 09:00-14:00 ДП Камінь-Каширський лісгосп (лісництво), будинок культури с.Верхи, вул. Східна, вул. Центральна, вул. Південна, вул. Молодіжна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, пошта
ФОП Романюк М.Д. - магазин
с. Дідичі вул. Миру, вул. Ранкова,
вул. Колгоспна,
4 ПЛ 10 кВ Л70-03 частково 8:30-17:00 с. Муравище – медпункт, церква, бібліотека
ФОП Навроцька С.Г. - бойня
ФОП Герасимюк Л.І.- магазин
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
ФОП Мелех М.К. - пилорама
ФОП Радчук Ю.С. - торговий кіоск
ДП "Ківерцівське ЛГ" - лісництво с.Муравище - повністю
с. Сокиричі
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-505 8:30-17:00 Бандура М.А. - бар
ПрАТ "Київстар " - мобільна база с. Озерце
вул. С.Стрільців
вул. Незалежності
Ковельський район
1.
ПЛ-0,4кВ від ТП №141
9:00-17:00
Поворська сільська рада
Повурське споживче товариство
Ковельське МТМО с.Гулівка, вул..Незалежності
2. ПЛ-10кВ Л.06-01
(ТП-295; ТП-296)
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
3. ПЛ-10кВ Л.72-18
(ТП-556; ТП-253; ТП-235; ТП-201; ТП-644; ТП-254)
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО,Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя,ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
4.
ПЛ-0,4кВ від ТП №23
9:00-17:00
Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Діброва, вул..Зелена
Локачинський район
1. КТП-82 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 09:00 – 13:00 с.Маньків вул.Першотравнева, вул.Центральна, вул.Грушевського
2. КТП-206 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 12:00 – 17:00 с.Ясинівка
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-37 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Ст.Загорів вул.Польова, вул.Героїв Небесної Сотні
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1.
Ремонтні роботи
10:00-17:00
вул.Княжна
вул.Шкільна
вул.Ясна
2. 13:30-17:00
Будинок учнівської молоді вв№1 №2
Оглядовий зал,освітлення сцени вв№1 №2
ТзОВ «Ламікс» Мельнична
Укрсоцбанк,Оглядовий зал, пожнасоси вв №1
вул.Шопена 12а вв№1 №2-
3 9:00-17:00
вул. Берестова, вул.Матросова
вул.Ясенова, вул.Соснова
вул.Путінцева,вул.Милушська
вул.Ковельська (частково)
вул.Ольхова, вул.Дубова
вул.Липова(частково)
вул.Фрунзе(частково)
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. ПЛ-10 кВ Л-32-05 (КТП-202, 227, 204, 203, 290, 208, 209, 210, 547) 09:30-17:00 с. Несвіч: СГПП "Несвіч" (магазин, їдальня, зернотік, тракторна бригада), Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові,
ТзОВ "Рибгосп", СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин.
ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУ.
СГПП «Злагода» - корівник.
ФОП Нечипорук В.З. – магазин.
ПАТ «Укртелеком» - АТС с. Чаруків вул Рибхозна,
с. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна
с. Коршів вул. Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки
3. 09:00 – 17:00 ФОП Грушовець Д.М., ФОП Кріль С.І., ПАТ "Укртелеком", С/р с. Підгайці (будинок культури, школа, котельня), ПрАТ „МТС УКРАЇНА” с. Підгайці вул. Надстирна, Сонячна, Молодіжна, Шкільна, Нова, Зелена, Сільська, Вереснева, Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-533 10:00 – 17:00 ФОП Гольонко В.Г., КП "РОКИНІ" (артсвердловина) с. Брище вул. Молодіжна, с. Брище вул. Миру, 48-100 (парні)
5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-267 10:00 – 17:00 С/р с. Боголюби (садок, школа, ФАП), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький" с. Тарасово вул. Центральна, 1-32, Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Міщук Валерій Васильович
Магазин №15 вул.Володимирська
П-ць Дубій Надія Арсентіївна
ФОП Трачук Руслан Миколайович мЛюбомль вул Володимирстка Залізнична. Машівська пров.Вишнівський
2. ЗТП-306 ПЛ-0.4 8:00-18:00 ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівна
м Любомль вул. Дружби Кібенка Островецька Мохнюка
3, ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04
8:00-18:00 Кіоск вул.Незалежності, ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ"УКРПОШТА",Військомат Любомль, Любомльська ДЮСШ УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа No2м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" м Любомль
вул. Поштова,Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,1-го Травня
4 ПЛ-10 Л-109-02 від ПС-35 Ягодин до ЛР-630,ЛР-266 8:00-18:00 АЗС WOG,АЗС Лукойл
ШБУ-50, АЗС БРСМ с Старовойтове
5 ПЛ-10 Л26-02 від ПС-110 Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 М/П с.Омеляне,Клуб с.Омеляне
Маг.с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся Андріївна
М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево
Школа с.Підманево с Омеляне Підманево
Любешівський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-1,2 від КТП-33
Чистка траси 10:00 - 17:00 с. Деревок, вул Квітнева, вул. Поліщука
2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-152
Кап. ремонт 10:00 - 17:00 с. Мукошин, вул. Поліська, вул. Суворова
3 ПЛ-10 кВ Л-11-01 від ПС-35 «В.Глуша» 12:00 - 17:00 Школа, ФАП, магазини с. Погулянка (повністю)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Підгаття
2 ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-17:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада.
КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).
КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня, прод.магазин, клуб), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, 2, 3).
КТП-254, с. Комарово.
КТП-273,с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Кредобанк б.Шевченка 10 Конашук Григорій Михайлович,Креді Агріколь банк б.Шевченка 8 Шень Ольга Григорівна,аптека Вестфарм б.Шевченка 8 Рибак Олександр Анатольович
бар Європейський б.Шевченка 10 Карпусь Тетьяна Володимирівна,м-н Атлант б.Шевченка 8 Драч Руслан Васильович,м-н Бульвар б.Шевченка 10 Дорощук Василь Володимирович,м-н Гамма пр.Дружби 25 Троць Олександр Мефодійович
м-н Дім,сад,город вул. М. Шептицького 1 Івасів Велентина Володимирівна, м-н Єва б.Шевченка 10 Замрій Василь Миронович, м-н Квадрат пр.Дружби 25 Власюк Оксана Володимирівна, м-н Лідер пр.Дружби 25 Золотько Олександр Сергійович
перукарня Катрін б.Шевченка 8 Рибак Олена Василівна,м-н Ок б.Шевченка 8 Савка Тетьяна Яківна,м-н Шанс пр.Дружби 23 Золотавіна Любов Миколаївна,РАЦСпр.Дружби 23 Савік Людмила Вікторівна,м-н Репортер,піцерія Фелічіта
кіоск Форнеті, ЕЛІКА морожені продукти
Пекарня Марія Ігорівна м. Нововолинськ
бульвар Шевченка 8, 10
вул. Шептицького 19-23в, Дружби 23, 25
2. ЗТП-40 РУ-0.4 09:00-17:00 Стоматолог вул. Героїв УПА 3 Недищук Є.М.
М-н «Автозапчастини» вул. Світла 16 БарабашВ.В.
Швидка допомога, пральня НЦМЛ, кухня МСЧ м. Нововолинськ
вул. Героїв УПА, Зелена 1-15, 2-16а
Дружби 31-41, Світла1-37, 2-32б
Ратнівський район
1 ПЛ-04кв л-2 КТП-184. 9:30-17:00 смт.Ратно вул.Заболотівська.
2 .КТП-56 10:00-16:00 с.Старостино.
3 ПЛ-04кв Л-2 КТП-312 9:00-17:00 смт.Ратно.вул.Партизанська.Л.Українки.Паши Савельївої.
4. ПЛ-04кв Л-1КТП-342 9:00-17:00 смт.Ратно.вул.Поліська.Крайня.
5. ПЛ-10кв л-75-03 10:00-16:00 Школа.садок.магазин.Фап. с.Броди.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4 КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-470
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва .Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська, Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-76 10:00-16:30 ФГ «Аміла» - ферма, КЗС с.Радовичі вул.Кінцева
2 ПЛ-10кВ Л-64-02
Від ЗТП-109 до КТП-80
КТП-80 10:00-16:30 ФГ «Мартіросян»- тр.бригада с.Ружин
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-15:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
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