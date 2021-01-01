Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 20 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с.ОхнівкаФАП, школа, магазинис.Охнівкавул.Вишнева, Жовтнева2. 09:00-17:00 -с.Діхтіввул. Берегова, Шахтарська3. 09:00-17:00с.Діхтіввул. Шахтарська4 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинськийкава " Авеню", аптека № 29" Провізор" Магазин " Арго " Миколаївська церква кіоск № 14 в. Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд", Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський вул. Ковельська, Крилова , Кунцевича Миколаївська, Шухевича5 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-418 09:00-17:00 с. Заріччямагазин с. Заріччявул.Набережна, Озерна 316 ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-210 09:00-17:00 - с.Русніввул.Набережна,22-541. 9:00 – 17:00 АТСс. Бережанка,школа с. БережанкаКонтора с. Бережанка, Магазин с. Бережанка, Будинок культури с. Бережанкас. Бережанка ФОП Дзюбко Сергій ОлександровичСГПП "Несвіч" Бригада, Дитячий садок с. Бережанка, Бригада с. Бережанкашкола с. Бережанка, Церква с. БережанкаФАП с. Бережанка, Башня с. Шклінь с. Бережанкас Шклинь:вул Л.Українки. Набережна1. 9:30-16:30магазин ФОП Юзефович,станція моб.звязку Київстар школа с.Волиця Морозовичі, Млинище, Михайлє, Лежниця, Поромів частково2 КТП-293 10:00-16:00 школа с.Млинище3 КТП-207 10:00-13:30 школа с.Древині частково вул.Молодіжна, Шкільна4 КТП-225 12:00-15:00 с.Литовеж часткововул.І.Франка, Львівська, Миру, Прикордонників5 Частково ПЛ-10кВ 04-10 від ВН-1 ЗТП-179 до ВН-3 ЗТП-269 10:00-17:00 с.Долинка школа,ФАП,водонапірна башня лікарня смт Іваничівул.Львівська, Колгоспна 60-108, Дубинки 1-12, с.Романівка, с.Долинки6 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 10:00-17:00 с.Волиця Колона вул.Молодіжна, 1-331. КТП-201 09:00 - 17:00 ССТ Пнівне (бар), ПП Солов’янчик О.Б. (магазин «Людмила»), ПП Солов’янчик В.Б. (магазин продовольчих товарів). с. Тоболи, вул. Янівська.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна, вул. Шевченка3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-4 09:00-17:00 м. Камінь-Каширський, вул. Воля, пров. Воля, вул. Суворова4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-163 12:00-17:00 Медпункт, АТС, сільська рада, церква, пошта, бар ФОП Заєць Л.І. с.Верхи, вул. Глинянка, вул. Центральна5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-163 09:00-14:00 ДП Камінь-Каширський лісгосп (лісництво), будинок культури с.Верхи, вул. Східна, вул. Центральна, вул. Південна, вул. Молодіжна1. 8:30-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, поштаФОП Романюк М.Д. - магазинс. Дідичі вул. Миру, вул. Ранкова,вул. Колгоспна,4 ПЛ 10 кВ Л70-03 частково 8:30-17:00 с. Муравище – медпункт, церква, бібліотекаФОП Навроцька С.Г. - бойняФОП Герасимюк Л.І.- магазинМихайлюк В.В. - торговий кіоскФОП Мелех М.К. - пилорамаФОП Радчук Ю.С. - торговий кіоскДП "Ківерцівське ЛГ" - лісництво с.Муравище - повністюс. Сокиричі5 ПЛ0,4 кВ від КТП-505 8:30-17:00 Бандура М.А. - барПрАТ "Київстар " - мобільна база с. Озерцевул. С.Стрільціввул. Незалежності1.ПЛ-0,4кВ від ТП №1419:00-17:00Поворська сільська радаПовурське споживче товариствоКовельське МТМО с.Гулівка, вул..Незалежності2. ПЛ-10кВ Л.06-01(ТП-295; ТП-296)9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліськас.Засмикис.Білашів3. ПЛ-10кВ Л.72-18(ТП-556; ТП-253; ТП-235; ТП-201; ТП-644; ТП-254)9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"Ковельське МТМО,Дубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ "Облапське"Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя,ФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городищес.Красноволям.Ковельс.Гредьки4.ПЛ-0,4кВ від ТП №239:00-17:00Ковельське МТМОГолобська селищна рада с.Діброва, вул..Зелена1. КТП-82 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 09:00 – 13:00 с.Маньків вул.Першотравнева, вул.Центральна, вул.Грушевського2. КТП-206 для ремонту щита ТП і силового тр-ра 12:00 – 17:00 с.Ясинівка3. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-37 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Ст.Загорів вул.Польова, вул.Героїв Небесної Сотні4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі1.Ремонтні роботи10:00-17:00вул.Княжнавул.Шкільнавул.Ясна2. 13:30-17:00Будинок учнівської молоді вв№1 №2Оглядовий зал,освітлення сцени вв№1 №2ТзОВ «Ламікс» МельничнаУкрсоцбанк,Оглядовий зал, пожнасоси вв №1вул.Шопена 12а вв№1 №2-3 9:00-17:00вул. Берестова, вул.Матросовавул.Ясенова, вул.Сосновавул.Путінцева,вул.Милушськавул.Ковельська (частково)вул.Ольхова, вул.Дубовавул.Липова(частково)вул.Фрунзе(частково)1. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів2. ПЛ-10 кВ Л-32-05 (КТП-202, 227, 204, 203, 290, 208, 209, 210, 547) 09:30-17:00 с. Несвіч: СГПП "Несвіч" (магазин, їдальня, зернотік, тракторна бригада), Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові,ТзОВ "Рибгосп", СГПП «Рать» - ферма, відгодівля ВРХ, контора, млин.ФГ «Собудький М.Т.» - ДКУ.СГПП «Злагода» - корівник.ФОП Нечипорук В.З. – магазин.ПАТ «Укртелеком» - АТС с. Чаруків вул Рибхозна,с. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхознас. Коршів вул. Центральна, Зелена, Польова, Л.Українки3. 09:00 – 17:00 ФОП Грушовець Д.М., ФОП Кріль С.І., ПАТ "Укртелеком", С/р с. Підгайці (будинок культури, школа, котельня), ПрАТ „МТС УКРАЇНА” с. Підгайці вул. Надстирна, Сонячна, Молодіжна, Шкільна, Нова, Зелена, Сільська, Вереснева, Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-533 10:00 – 17:00 ФОП Гольонко В.Г., КП "РОКИНІ" (артсвердловина) с. Брище вул. Молодіжна, с. Брище вул. Миру, 48-100 (парні)5. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-267 10:00 – 17:00 С/р с. Боголюби (садок, школа, ФАП), ФОП Рєдін О.С., СГПП "Плодорозсадник Луцький" с. Тарасово вул. Центральна, 1-32, Шкільна1. 8:00-18:00ФОП Міщук Валерій ВасильовичМагазин №15 вул.ВолодимирськаП-ць Дубій Надія АрсентіївнаФОП Трачук Руслан Миколайович мЛюбомль вул Володимирстка Залізнична. Машівська пров.Вишнівський2. ЗТП-306 ПЛ-0.4 8:00-18:00 ФОП Гаврилюк Валентина Володимирівнам Любомль вул. Дружби Кібенка Островецька Мохнюка3, ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-048:00-18:00 Кіоск вул.Незалежності, ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ"УКРПОШТА",Військомат Любомль, Любомльська ДЮСШ УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа No2м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ" м Любомльвул. Поштова,Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності,1-го Травня4 ПЛ-10 Л-109-02 від ПС-35 Ягодин до ЛР-630,ЛР-266 8:00-18:00 АЗС WOG,АЗС ЛукойлШБУ-50, АЗС БРСМ с Старовойтове5 ПЛ-10 Л26-02 від ПС-110 Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 М/П с.Омеляне,Клуб с.ОмелянеМаг.с.Омеляне, ФОП Денисовець Олеся АндріївнаМ/П с.Підманево, Клуб с.ПідманевоШкола с.Підманево с Омеляне Підманево1 ПЛ-0.4 кВ Л-1,2 від КТП-33Чистка траси 10:00 - 17:00 с. Деревок, вул Квітнева, вул. Поліщука2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 від КТП-152Кап. ремонт 10:00 - 17:00 с. Мукошин, вул. Поліська, вул. Суворова3 ПЛ-10 кВ Л-11-01 від ПС-35 «В.Глуша» 12:00 - 17:00 Школа, ФАП, магазини с. Погулянка (повністю)1. 10:00-17:00Новочарторийське споживче товариство (магазин), Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП), с. Підгаття2 ПЛ-10 кВ, Л-94-04 10:00-17:00 КТП-154, с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-155, с. Куликовичі - Релігійна громада.КТП-156 - ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (школа), Релігійна громада, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня, прод.магазин, клуб), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ФОП Зарубич Р.І. (магазин, цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, 2, 3).КТП-254, с. Комарово.КТП-273,с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).1. 09:00-17:00Кредобанк б.Шевченка 10 Конашук Григорій Михайлович,Креді Агріколь банк б.Шевченка 8 Шень Ольга Григорівна,аптека Вестфарм б.Шевченка 8 Рибак Олександр Анатольовичбар Європейський б.Шевченка 10 Карпусь Тетьяна Володимирівна,м-н Атлант б.Шевченка 8 Драч Руслан Васильович,м-н Бульвар б.Шевченка 10 Дорощук Василь Володимирович,м-н Гамма пр.Дружби 25 Троць Олександр Мефодійовичм-н Дім,сад,город вул. М. Шептицького 1 Івасів Велентина Володимирівна, м-н Єва б.Шевченка 10 Замрій Василь Миронович, м-н Квадрат пр.Дружби 25 Власюк Оксана Володимирівна, м-н Лідер пр.Дружби 25 Золотько Олександр Сергійовичперукарня Катрін б.Шевченка 8 Рибак Олена Василівна,м-н Ок б.Шевченка 8 Савка Тетьяна Яківна,м-н Шанс пр.Дружби 23 Золотавіна Любов Миколаївна,РАЦСпр.Дружби 23 Савік Людмила Вікторівна,м-н Репортер,піцерія Фелічітакіоск Форнеті, ЕЛІКА морожені продуктиПекарня Марія Ігорівна м. Нововолинськбульвар Шевченка 8, 10вул. Шептицького 19-23в, Дружби 23, 252. ЗТП-40 РУ-0.4 09:00-17:00 Стоматолог вул. Героїв УПА 3 Недищук Є.М.М-н «Автозапчастини» вул. Світла 16 БарабашВ.В.Швидка допомога, пральня НЦМЛ, кухня МСЧ м. Нововолинськвул. Героїв УПА, Зелена 1-15, 2-16аДружби 31-41, Світла1-37, 2-32б1 ПЛ-04кв л-2 КТП-184. 9:30-17:00 смт.Ратно вул.Заболотівська.2 .КТП-56 10:00-16:00 с.Старостино.3 ПЛ-04кв Л-2 КТП-312 9:00-17:00 смт.Ратно.вул.Партизанська.Л.Українки.Паши Савельївої.4. ПЛ-04кв Л-1КТП-342 9:00-17:00 смт.Ратно.вул.Поліська.Крайня.5. ПЛ-10кв л-75-03 10:00-16:00 Школа.садок.магазин.Фап. с.Броди.1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні)ПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,4 КТП-36250 9:00-17:00с. Рудня, вул. Сонячна, СадоваПЛ-0,4кВ ТП-4709:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, ВатутінаПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва .Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська, Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.12ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка1. 10:00 - 17:00.с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна1 ПЛ-0,4кВКТП-76 10:00-16:30 ФГ «Аміла» - ферма, КЗС с.Радовичі вул.Кінцева2 ПЛ-10кВ Л-64-02Від ЗТП-109 до КТП-80КТП-80 10:00-16:30 ФГ «Мартіросян»- тр.бригада с.Ружин3 ПЛ-0,4кВКТП-19 Л-2 10:00-15:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка