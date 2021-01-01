«Ми перемо – ти відпочиваєш»: у Луцьку працює нова та єдина екопральня*

Якісне прання, професійна дезінфекція, безпечні екозасоби, швидка доставка та доступні ціни – за такими принципами у Луцьку працює екопральня «ОДІДО». За пів року від початку роботи компанія змогла завоювати довіру клієнтів. Унікальні послуги вже стали затребуваними не тільки у Луцьку, а й серед мешканців Волині та ближніх областей.Сервіс екопральні «ОДІДО» – це швидко, зручно та безпечно. Вже за 24 години клієнт може отримати чисту, продезінфіковану, випрасувану та відремонтовану річ навіть з доставкою додому. До того ж, для прання та дезінфекції працівники використовують лише сертифіковані на українському ринку безпечні еко засоби італійського бренду «SUTTER».Як розповілакерівниця екопральні «ОДІДО», загалом компанія працює вже три роки. Починали свою роботу як швейний цех для заводів. Однак зіткнулися з проблемою, що пральні, з якими вони співпрацювали, робили це неякісно. Тому й вирішили зробити екопральню для себе. Згодом вже виникла ідея працювати для населення, тому вже пів року «ОДІДО» обслуговує усіх охочих.«Раніше ми працювали тільки із заводами, які й далі звертаються до нас. Починали з пошиття та оренди спецодягу. Зробили для себе пральну, бо ніхто не прав нам так, як треба. Потім ми подумали, що можемо якісно і гарно це робити людям. Так і почали приймати замовлення від населення», - говорить директорка.Послуги екопральні «ОДІДО» є максимально доступними та вигідними для кожного, адже ціна залежить від ваги речей. До прикладу, попрати футболку вартуватиме 30 гривень за кілограм, штани – 50, подушку – 50, плед – 50, штори, тюлі або ламбрикени – 80, ковдру чи покривало – від 100 до 250 гривень (залежить від розміру).Людмила Юсюк зазначає, що для працівників екопральні «ОДІДО» дуже важлива гігієна, тому речі кожного клієнта перуть в окремій машинці. Навіть якщо, наприклад, від однієї людини - тільки один рушник.«Ми все робимо так, як для себе. Вдома я б теж не прала речі моєї сім'ї з чужими. Тому для й клієнтів робимо так само. Скільки вода б не коштувала, ми все розділяємо. Хочеться, щоб люди були задоволені», - зауважує вона.Для прання та дезінфекції компанія принципово використовує лише екологічні засоби, які не мають запаху, кольору та не викликають алергії. Також встановлені система очистки та пом’якшувачі для води, які забирають усі метали, жовтизну тощо. Відповідно, речі після прання мають гарний вигляд. Після прання усі речі сушать та, якщо клієнт хоче, прасують.На один цикл прання витрачають 170 літрів води. Машинка пере, дезінфікує, потім знову пере та полоще. Після цього речі сушать.Якщо клієнт не може сам привезти речі до прийомного пункту, екопральня «ОДІДО» пропонує доставку. Тому ви можете замовити послуги прання та доставки одягу, не виходячи з дому. Компанія має три власні машини. Виїзд в межах міста безкоштовний при вартості замовлення на суму від 500 гривень. Доставка на замовлення менше 500 гривень коштуватиме 50 гривень.Цікаво, що екопральня надає послуги з дрібного ремонту одягу. Якщо потрібно щось підшити чи підлатати, одночасно можна скористатися й послугами швейного цеху. Людмила Юсюк додає, що вже три роки «ОДІДО» шиє постіль на замовлення.