На Волині водії BMW X5 і Chrysler, які їздили п’яними за кермом, тицяли хабарі патрульним

На Волині упродовж вихідних патрульні виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння, які намагалися уникнути відповідальності.Перший випадок трапився у ніч на 17 квітня у місті Ковелі. Інспектори на вулиці Мечнікова виявили порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, - пише патрульна поліція Волинської області.Керманич перед поворотом не подав сигнал покажчиком повороту відповідного напрямку. Тож патрульні зупинили автомобіль. У чоловіка поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.Також водій не пред’явив поліцейським документів на право керування транспортним засобом та відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння.Під час складання адмінматеріалів, 33-річний чоловік, з метою уникнення відповідальності, пропонував поліцейським хабар у розмірі 100 та 500 доларів США.Другий випадок трапився 18 квітня близько 16-ї години на стаціонарному посту "Вишнів", що на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин. Тут патрульні виявили порушення ПДР водієм транспортного засобу Chrysler Voyager.Патрульні встановили, що водій керував автомобілем без поліса обов’язкового страхування та помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.Під час складання адміністративних матеріалів, 50-річний чоловік пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати грошові кошти та надав 100 доларів США.В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління полії.За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Щодо водіїв патрульні склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинення правопорушень.