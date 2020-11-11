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На Волині водії BMW X5 і Chrysler, які їздили п’яними за кермом, тицяли хабарі патрульним

На Волині водії BMW X5 і Chrysler, які їздили п’яними за кермом, тицяли хабарі патрульним
На Волині упродовж вихідних патрульні виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння, які намагалися уникнути відповідальності.

Перший випадок трапився у ніч на 17 квітня у місті Ковелі. Інспектори на вулиці Мечнікова виявили порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, - пише патрульна поліція Волинської області.

Керманич перед поворотом не подав сигнал покажчиком повороту відповідного напрямку. Тож патрульні зупинили автомобіль. У чоловіка поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Також водій не пред’явив поліцейським документів на право керування транспортним засобом та відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння.

Під час складання адмінматеріалів, 33-річний чоловік, з метою уникнення відповідальності, пропонував поліцейським хабар у розмірі 100 та 500 доларів США.

Другий випадок трапився 18 квітня близько 16-ї години на стаціонарному посту "Вишнів", що на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин. Тут патрульні виявили порушення ПДР водієм транспортного засобу Chrysler Voyager.

Патрульні встановили, що водій керував автомобілем без поліса обов’язкового страхування та помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Під час складання адміністративних матеріалів, 50-річний чоловік пропонував поліцейським неправомірну вигоду. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати грошові кошти та надав 100 доларів США.

В обох випадках на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління полії.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Щодо водіїв патрульні склали адміністративні матеріали, відповідно до вчинення правопорушень.

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Теги: хабарі, водії, патрульні
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