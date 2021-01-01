Волинський майстер створив понад 3 сотні мінізамків, фортець та церков. ВІДЕО

Валерій Потапчук. Чоловік створенням мініатюр захопився 15 років тому, зараз навчає цьому дітей з різних куточків області.



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Архітектурні споруди митець вигадує. Точних копій справжніх замків, каже, ще не робив. Розповідає: фантазія приходить в процесі підбору каміння і матеріалів. Кожну деталь мінібудівлі намагається зробити реалістичною.



"Десь використав сервіз старий, елементи від світильників старих, їх на металоломі купив", – каже Валерій Потапчук. Частина колекції майстра розташована на подвір’ї обласного еколого-натуралістичного центру.



Мінізамки, каже, морозу не бояться, бо в основі намагається використовувати природне каміння та стійкі матеріали.



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Чоловік працює керівником гуртка ландшафтного дизайну у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Восьмикласниця Іванна Адамчук приїжджає на гурток разом з однокласницею і подругою Анною Борщіюк.



Школярки розповідають: їхати на гурток їм далеко, але занять не пропускають, бо створення мініспоруд їх захопило.



"Ми вибирали кожен собі камінь, з яким працюватимемо, заміри робили. Малювали ескіз, кожен собі придумував, який замок хоче, і по ньому складаємо його", – пояснює учениця Іванна Адамчук.



Її подруга Анна Борщіюк нині працює над замком, який планує поставити на подвір'ї свого будинку.



Майстер каже: частину елементів купують, дещо знаходить на металобрухті. Батьки приносять світильники, старі плафони, з яких діти майструють куполи замків. Особливої технології з виготовлення замків, церков та фортець немає. Майстер працює за власною технікою.



Заняття гуртка безплатні і відбуваються щонеділі. Будувати фортеці щоразу приходять понад 20 учнів. Також майстер проводить онлайн-уроки для дітей з сільської місцевості, яким важко дістатися до Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 300 маленьких замків, церков, фортець і інших малих архітектурних споруд виготовив волинський майстер. Чоловік створенням мініатюр захопився 15 років тому, зараз навчає цьому дітей з різних куточків області.Про це повідомляє "Суспільне Волині". Архітектурні споруди митець вигадує. Точних копій справжніх замків, каже, ще не робив. Розповідає: фантазія приходить в процесі підбору каміння і матеріалів. Кожну деталь мінібудівлі намагається зробити реалістичною."Десь використав сервіз старий, елементи від світильників старих, їх на металоломі купив", – каже Валерій Потапчук. Частина колекції майстра розташована на подвір’ї обласного еколого-натуралістичного центру.Мінізамки, каже, морозу не бояться, бо в основі намагається використовувати природне каміння та стійкі матеріали.Чоловік працює керівником гуртка ландшафтного дизайну у Волинському обласному еколого-натуралістичному центрі. Восьмикласницяприїжджає на гурток разом з однокласницею і подругоюШколярки розповідають: їхати на гурток їм далеко, але занять не пропускають, бо створення мініспоруд їх захопило."Ми вибирали кожен собі камінь, з яким працюватимемо, заміри робили. Малювали ескіз, кожен собі придумував, який замок хоче, і по ньому складаємо його", – пояснює учениця Іванна Адамчук.Її подруга Анна Борщіюк нині працює над замком, який планує поставити на подвір'ї свого будинку.Майстер каже: частину елементів купують, дещо знаходить на металобрухті. Батьки приносять світильники, старі плафони, з яких діти майструють куполи замків. Особливої технології з виготовлення замків, церков та фортець немає. Майстер працює за власною технікою.Заняття гуртка безплатні і відбуваються щонеділі. Будувати фортеці щоразу приходять понад 20 учнів. Також майстер проводить онлайн-уроки для дітей з сільської місцевості, яким важко дістатися до Луцька.

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