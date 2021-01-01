Лучани отримають допомогу з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи

Із нагоди 35-ої річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС у 2021 році певні категорії лучан отримають матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.Про це йдеться у розпорядженні, підписане мером ЛуцькаТакож у місті затвердять план заходів з нагоди відзначення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік за класифікацією видатків «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».Виплатять одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 62,0 тис. грн) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розмірі 1000 гривень кожному через банківські установи та через поштові відділення зв’язку.