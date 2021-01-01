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Лучани отримають допомогу з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи

Лучани отримають допомогу з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи
Із нагоди 35-ої річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС у 2021 році певні категорії лучан отримають матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.

Про це йдеться у розпорядженні, підписане мером Луцька Ігорем Поліщуком.

Також у місті затвердять план заходів з нагоди відзначення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік за класифікацією видатків «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

Виплатять одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 62,0 тис. грн) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розмірі 1000 гривень кожному через банківські установи та через поштові відділення зв’язку.

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Теги: чорнобильці, виплати
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