Лучани отримають допомогу з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи
Сьогодні, 20:42
Із нагоди 35-ої річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС у 2021 році певні категорії лучан отримають матеріальну допомогу в розмірі 1000 гривень.
Про це йдеться у розпорядженні, підписане мером Луцька Ігорем Поліщуком.
Також у місті затвердять план заходів з нагоди відзначення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік за класифікацією видатків «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
Виплатять одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 62,0 тис. грн) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розмірі 1000 гривень кожному через банківські установи та через поштові відділення зв’язку.
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Про це йдеться у розпорядженні, підписане мером Луцька Ігорем Поліщуком.
Також у місті затвердять план заходів з нагоди відзначення 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
Виплати здійснюватимуть за рахунок коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2021 рік за класифікацією видатків «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».
Виплатять одноразову матеріальну допомогу (на загальну суму 62,0 тис. грн) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розмірі 1000 гривень кожному через банківські установи та через поштові відділення зв’язку.
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