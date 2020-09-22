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Був за 7 кілометрів від дому і тремтів від холоду: у Луцьку розшукали зниклого хлопця

Був за 7 кілометрів від дому і тремтів від холоду: у Луцьку розшукали зниклого хлопця
У Луцьку знайшли безвісти зниклого 15-річного хлопчика.

Про це інформує ГУНП у Волинській області.

У місті Луцьку поліцейський офіцер громади Мар'янівської громади розшукав та повернув додому дитину із синдромом Дауна. 18 квітня ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що у Луцьку син заявниці самостійно відчинив квартиру та пішов у невідомому напрямку. Одночасно жінка додала, що її син має синдром Дауна і не розмовляє.

На пошуки дитини терміново вирушили поліцейські, серед яких працівники ювенальної превенції та поліцейські офіцери громади. Усім працівникам правоохоронних органів розіслали фото зниклого хлопця.

Дитину знайшли за 7 км від дому через годину з початку пошуків. Наляканий та розгублений хлопець стояв край дороги на виїзді з міста. Коли працівники поліції підійшли до дитини, вона тремтіла від холоду, але дуже зраділа, побачивши поліцейських.

"Коли нам надходить інформація про зникнення дитини, на пошуки залучається максимальна кількість поліцейських. Наше завдання – у найкоротші терміни розшукати безвісти зниклу дитину й не допустити протиправних дій щодо неї", - повідомив поліцейський офіцер громади Ігор Мельничук.

Нині хлопчик почувається добре, його життю нічого не загрожує.
Був за 7 кілометрів від дому і тремтів від холоду: у Луцьку розшукали зниклого хлопця


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Теги: розшук, хлопець, Луцький район
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