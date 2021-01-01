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Залишилось зібрати ще 4000 доларів: 2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на операцію за кордоном

Залишилось зібрати ще 4000 доларів: 2-річному хлопчику з Волині потрібні кошти на операцію за кордоном
Рідні 2-річного Артема Січковського з Турійська просять небайдужих допомогти зібрати кошти для дороговартісної операції за кордоном. Щоб її провести, залишилося дозбирати ще 4000 тисячі доларів.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.

Нагадаємо, що Артем Січковський важко хворіє і потребує термінової допомоги. Хлопчик народився з дуже рідкісною патологією – синдром П’єра Робена. Дитина спить лише з трубкою і на кисневому концентраторі.

Тетяна Січковська розповідає, що виконати складну і життєво необхідну операцію погодилися лікарі в Нью-Делі (Індія). Тож наразі ця країна відкрила кордони (у звязку з пандемією коронавірусу були закриті) і батьки виготовляють візи, аби поїхати на лікування. Їм рекомендували відлітати уже 9 травня прямим рейсом до Нью-Делі.

Тож сім'я наразі збирає кошти, аби хлопчику зробили довгоочікувану операцію.

Реквізити для переказу коштів: картка Приватбанку: 5168 7574 0537 3046 Січковська Тетяна Миколаївна (мама Артема).

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Теги: дитина, збір коштів, Артем Січковський
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