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Гол гравця «Волині» визнали найкращим у минулому турі. ВІДЕО

Гол гравця «Волині» визнали найкращим у минулому турі. ВІДЕО
Гол півзахисника "Волині" Артура Рябова спортивні журналісти визнали найкращим у 22 турі Першої ліги.

Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу "Волинь".

У 22-му турі Першої ліги чемпіонату України «Волинь» проводила дуже важливий матч проти «Металіста 1925». Поступаючись по ходу гри, «хрестоносці» зуміли відігратися завдяки голу Артура Рябова – 1:1.

А сам забитий м’яч у традиційній топ-підбірці туру від «Спорт Арени» був визнаний найкращим.


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Теги: спорт, футбол, Волинь
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