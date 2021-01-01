Гол гравця «Волині» визнали найкращим у минулому турі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
Гол півзахисника "Волині" Артура Рябова спортивні журналісти визнали найкращим у 22 турі Першої ліги.
Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу "Волинь".
У 22-му турі Першої ліги чемпіонату України «Волинь» проводила дуже важливий матч проти «Металіста 1925». Поступаючись по ходу гри, «хрестоносці» зуміли відігратися завдяки голу Артура Рябова – 1:1.
А сам забитий м’яч у традиційній топ-підбірці туру від «Спорт Арени» був визнаний найкращим.
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Про це йдеться на офіційному сайті футбольного клубу "Волинь".
У 22-му турі Першої ліги чемпіонату України «Волинь» проводила дуже важливий матч проти «Металіста 1925». Поступаючись по ходу гри, «хрестоносці» зуміли відігратися завдяки голу Артура Рябова – 1:1.
А сам забитий м’яч у традиційній топ-підбірці туру від «Спорт Арени» був визнаний найкращим.
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