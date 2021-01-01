Дубль «Волині» поступився «Карпатам»

ФК «Волинь-2» у звітному поєдинку поступився «Карпатам» з Галича.Про це йдеться на сайті футбольного клубу.На правах господарів поля одразу намагалися взяти в облогу володіння «Волині-2». Уже в дебюті матчу «біло-зелені» мали декілька чудових нагод для взяття воріт – спочатку екс-волинянинпідробив м’яч під ліву ногу і з лінії карної зони пробив вище воріт. А вже за дві хвилини головою пробивав– однак тут свою команду здорово виручив сейвомНа 15-й хвилині дуель півзахисника галичан і воротаря лучан повторилася, і знову з таким самим підсумком – цього разу Коркодим виручив після удару Лебедя ногою з центру штрафного майданчика. Невдовзі перша непогана спроба була у підопічних Альберта Шахова – здалеку повз ворота пробив Тарас Завадович. У середині тайму Коркодим знову був на висоті – цього разу після удару Назара Вербного зі штрафного. А ще за кілька хвилин м’яч після серії рикошетів таки залетів у ворота нашої команди, однак був скасований через порушення правил господарів в атаці. Ближче до перерви «хрестоносці» все краще освоювалися на полі, і попри тиск суперників, не давали їм створити якісь хороші моменти для голу. Натомість ще два непогані удари були у Тараса Завадовича та Миколи Миронюка, однак їм не вистачило лише якихось сантиметрів, аби стати точними.У другому таймі молоді «Хрестоносці» вийшли на поле ще більш сміливими. Уже на 48-й хвилині Денис Теслюк змістився до центру та лише трохи не влучив ударом у дальній кут воріт. А на 56-й хвилині після удару Станіслава Кристіна свою команду виручив сейвом уже Остап Вульчин. Уже за декілька миттєвостей наші футболісти мали святкувати свій перший офіційний гол у новому році – Олександр Чернов замкнув дальню стійку після подачі з кутового, однак арбітр матчу десь вгледів порушення правил з боку наших гравців… Щоправда, пізніше він міг призначати пенальті й у наші ворота після гри рукою Кристіна, однак його свисток промовчав. «Карпати» після серії замін посилили тиск на ворота «Волині-2», а найбільш гаряче було після подач зі стандартів – зокрема, ще один чудовий сейв після удару Хомченка виконав Коркодим, а ще один екс-волинянин Роман Никитюк головою пробив вище воріт. Кульмінація матчу сталася на 76-й хвилині, коли на поле у складі господарів вийшов Ігор Худоб’як – габаритний нападник «Карпат» пробив з льоту, а рикошетом від Владислава Мороза м’яч перелетів через Коркодима та опустився точно під поперечину нашої рамки – 1:0. Наші футболісти намагалися відігратися та продовжували битися за порятунок у грі – зокрема, Назарій Кузьмич непогано стріляв здалеку, однак у ворота не влучив. Утім, втома у такому матчі зіграла свою роль: на останній хвилині основного часу більярдно точна дальня гармата від Вербного залетіла прямісінько у дальній кут наших воріт та підсумувала гру – 2:0.Поразка, за яку навряд чи соромно нашим футболістам і надія, що підопічні Альберта Шахова відповідну мотивацію та самовіддачу перенесуть уже на наступну гру – 25 квітня «Волинь-2» прийматиме столичний «Рубікон».