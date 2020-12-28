На Волині хлопець за кермом легковика врізався в електроопору. ФОТО





Інцидент стався в обідню пору 19 квітня. Про це



Рожищанин 1998 року народження не впорався з керуванням та врізався у електроопору. За результатами освідування на місці події, водій був тверезий. Він не постраждав. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.



Факт пошкодження електроопори зафіксували документально, водій зобов'язався оплатити її відновлення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Мазепи у Рожищі водій легковика Renault Scenic зніс електроопору.Інцидент стався в обідню пору 19 квітня. Про це Район.Рожище повідомили очевидці, інформацію підтвердили у поліції.Рожищанин 1998 року народження не впорався з керуванням та врізався у електроопору. За результатами освідування на місці події, водій був тверезий. Він не постраждав. Автомобіль зазнав значних механічних ушкоджень.Факт пошкодження електроопори зафіксували документально, водій зобов'язався оплатити її відновлення.

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