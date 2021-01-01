Які вакансії та яку зарплату пропонують монтажникам на Волині. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 09:30
Наразі монтажники потрібні у Луцьку, Ківерцях, Володимирі-Волинському, Нововолинську та Іваничах. Оплату пропонують різну - від 8 до 15 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень шукають монтажника стельових конструкцій. В його обов'язки входить монтаж натяжних стель. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Запрошують на роботу монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, який повинен прокладати кабельні мережі та зварювати кисневі трубопроводи. Йому обіцяють оплату праці у розмірі 8 500 тисяч гривень на місяць. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 12 тисяч гривень потребують одразу двох монтажників устаткування зв'язку. Фахівець буде забезпечувати безперебійну роботу кабельних ліній зв’язку, вимірювати параметри ВОЛЗ, обслуговувати та монтувати кабелі в приміщеннях та на вулиці, підключати новим абонентам Інтернет і Телебачення, налаштовувати обладнання, усувати пошкодження та аварійні ситуації. Обов'язкова наявність категорії В та стажу водія понад 1 рік. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансії для двох монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій. Їм обіцяють винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Спеціаліст повинен працювати на будівництві та під час ремонту мостів та тунелів. Пропонують вахтовий метод роботи Україною (15 через 15). Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У Ківерцях для прокладання паливних (кисневих) трубопроводів готові взяти на роботу монтажника технологічних трубопроводів. Зарплата - 8 500 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також є пропозиція для монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, якому готові платити 8 500 тисяч гривень на місяць. Він буде займатися прокладанням кабельних мереж та зварюванням кисневих трубопроводів. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Володимирі-Волинському на зарплату 8 500 тисяч гривень потрібен монтажник технологічних трубопроводів. Працівник буде прокладати паливні (кисневі) трубопроводи. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для прокладання кабельних мереж та зварювання кисневих трубопроводів шукають монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Нововолинську є вакансія для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування, якому пропонують винагороду 10 276 тисяч гривень. Обов'язки: виконання роботи середньої складності під час монтажу та ремонту систем опалення, водопостачання, каналізації та водостоків. (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).
В Іваничах на зарплату 8 500 тисяч гривень потребують монтажника технологічних трубопроводів. Він має прокладати паливні (кисневі) трубопроводи. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для прокладання кабельних мереж та зварювання кисневих трубопроводів готові взяти на роботу монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
Найбільше вакансій є в обласному центрі Волині. До прикладу, на зарплату 8 тисяч гривень шукають монтажника стельових конструкцій. В його обов'язки входить монтаж натяжних стель. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Запрошують на роботу монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, який повинен прокладати кабельні мережі та зварювати кисневі трубопроводи. Йому обіцяють оплату праці у розмірі 8 500 тисяч гривень на місяць. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На заробітну плату 12 тисяч гривень потребують одразу двох монтажників устаткування зв'язку. Фахівець буде забезпечувати безперебійну роботу кабельних ліній зв’язку, вимірювати параметри ВОЛЗ, обслуговувати та монтувати кабелі в приміщеннях та на вулиці, підключати новим абонентам Інтернет і Телебачення, налаштовувати обладнання, усувати пошкодження та аварійні ситуації. Обов'язкова наявність категорії В та стажу водія понад 1 рік. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансії для двох монтажників сталевих та залізобетонних конструкцій. Їм обіцяють винагороду у розмірі 15 тисяч гривень. Спеціаліст повинен працювати на будівництві та під час ремонту мостів та тунелів. Пропонують вахтовий метод роботи Україною (15 через 15). Щодо вакансії звертайтесь за номером (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У Ківерцях для прокладання паливних (кисневих) трубопроводів готові взяти на роботу монтажника технологічних трубопроводів. Зарплата - 8 500 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Також є пропозиція для монтажник технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій, якому готові платити 8 500 тисяч гривень на місяць. Він буде займатися прокладанням кабельних мереж та зварюванням кисневих трубопроводів. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Володимирі-Волинському на зарплату 8 500 тисяч гривень потрібен монтажник технологічних трубопроводів. Працівник буде прокладати паливні (кисневі) трубопроводи. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для прокладання кабельних мереж та зварювання кисневих трубопроводів шукають монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У Нововолинську є вакансія для монтажника санітарно-технічних систем і устаткування, якому пропонують винагороду 10 276 тисяч гривень. Обов'язки: виконання роботи середньої складності під час монтажу та ремонту систем опалення, водопостачання, каналізації та водостоків. (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).
В Іваничах на зарплату 8 500 тисяч гривень потребують монтажника технологічних трубопроводів. Він має прокладати паливні (кисневі) трубопроводи. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Для прокладання кабельних мереж та зварювання кисневих трубопроводів готові взяти на роботу монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з ним конструкцій. Заробітна плата - 8 500 тисяч гривень. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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