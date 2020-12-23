Яка ситуація із заповненістю «ковідних» ліжок у лікарнях Волині. ПЕРЕЛІК МЕДЗАКЛАДІВ

Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 19 квітня 2021 року.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 19 квітня зайняті 1103 (тобто 53,8%). Із цієї кількості 888 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 215 – людьми з підозрою на цю недугу.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 79,2% (104 – хворими на коронавірус, 37 – людьми з підозрою).У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 86,8% (163 – хворими на коронавірус, 8 – людьми з підозрою).У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 65,4% (66 – пацієнтами з коронавірусом, 19 – з підозрою).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 33,3% ліжок із 120 наявних.У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 36 (32,7%).У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 10 (20%). Так, на трьох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 13 (36,1%). На семи – жінки з підтвердженим діагнозом, на шести – з підозрою.У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 19 квітня зайнятих – 98 (70%).У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 52 (47,3%).Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 33 зайняті (33%).Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 30 зайняті (30%).Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 53 зайняті (44,2%).Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 47 зайняті (57,1%).Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 60 зайняті (43,8%).Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 46 зайнятих (43,8%).Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 34 зайнятих (37,8%).Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 44 зайняті (55%).Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 18 зайняті (62,1%).Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 92 зайнятих (53,8%).