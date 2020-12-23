Яка ситуація із заповненістю «ковідних» ліжок у лікарнях Волині. ПЕРЕЛІК МЕДЗАКЛАДІВ
Сьогодні, 16:51
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 19 квітня 2021 року.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.
Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 19 квітня зайняті 1103 (тобто 53,8%). Із цієї кількості 888 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 215 – людьми з підозрою на цю недугу.
Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 79,2% (104 – хворими на коронавірус, 37 – людьми з підозрою).
У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 86,8% (163 – хворими на коронавірус, 8 – людьми з підозрою).
У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 65,4% (66 – пацієнтами з коронавірусом, 19 – з підозрою).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 33,3% ліжок із 120 наявних.
У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 36 (32,7%).
У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 10 (20%). Так, на трьох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.
Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 13 (36,1%). На семи – жінки з підтвердженим діагнозом, на шести – з підозрою.
У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 19 квітня зайнятих – 98 (70%).
У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 52 (47,3%).
Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 33 зайняті (33%).
Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 30 зайняті (30%).
Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 53 зайняті (44,2%).
Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 47 зайняті (57,1%).
Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 60 зайняті (43,8%).
Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 46 зайнятих (43,8%).
Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 34 зайнятих (37,8%).
Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 44 зайняті (55%).
Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 18 зайняті (62,1%).
Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 92 зайнятих (53,8%).
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.
Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 2052 інфекційних ліжкомісця. Із них станом на 19 квітня зайняті 1103 (тобто 53,8%). Із цієї кількості 888 ліжок зайняті хворими на ковід, ще 215 – людьми з підозрою на цю недугу.
Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 178 ліжок для хворих на коронавірус, з них зайняті 79,2% (104 – хворими на коронавірус, 37 – людьми з підозрою).
У обласній клінічній лікарні – усього 197 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 86,8% (163 – хворими на коронавірус, 8 – людьми з підозрою).
У Ковельському МТМО – 130 інфекційних ліжок. Зайняті – 65,4% (66 – пацієнтами з коронавірусом, 19 – з підозрою).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 33,3% ліжок із 120 наявних.
У лікарні в Ківерцях – усього 110 «ковідних» ліжок, зайнятих – 36 (32,7%).
У КП «Волинське ОТМО «Захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради – 50 ліжок. Зайняті – 10 (20%). Так, на трьох ліжках – діти з підтвердженим діагнозом, на семи – з підозрою на коронавірус.
Із 36 передбачених у луцькому пологовому ліжок для хворих на коронавірус породіль і вагітних зайняті 13 (36,1%). На семи – жінки з підтвердженим діагнозом, на шести – з підозрою.
У Нововолинській центральній міській лікарні – 140 інфекційних ліжок. Станом на 19 квітня зайнятих – 98 (70%).
У Камінь-Каширській центральній районній лікарні облаштували загалом 110 ліжок для ковідних хворих. З них зайнятих 52 (47,3%).
Ратнівська ЦРЛ: 100 наявних, 33 зайняті (33%).
Луцька ЦРЛ: 100 наявних, 30 зайняті (30%).
Володимир-Волинське МТМО : 120 наявних, 53 зайняті (44,2%).
Маневицька ЦРЛ: 90 наявних, 47 зайняті (57,1%).
Горохівська ЦРЛ: 105 наявних, 60 зайняті (43,8%).
Іваничівська ЦРЛ: 105 наявних, 46 зайнятих (43,8%).
Любешівська ЦРЛ: 90 наявних, 34 зайнятих (37,8%).
Рожищенська ЦРЛ: 80 наявних, 44 зайняті (55%).
Волинська обласна психіатрична лікарня: 29 наявних, 18 зайняті (62,1%).
Луцька міська клінічна лікарня (тимчасовий госпіталь на базі пологового): 162 наявних, 92 зайнятих (53,8%).
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