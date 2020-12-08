Небайдужий «здав» браконьєрів, які ловили рибу на Стиру у Луцьку. ФОТО





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«За даний період на порушників накладено 1 224 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 21 од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 17 та 18 квітня в ході рибоохоронного рейду на водойми Володимир-Волинського району викрили ряд порушень правил рибальства. На р. Західний Буг, поблизу с. Литовеж, четверо громадян здійснювали вилов риби на нерестовищі. На водних об’єктах, поблизу сіл Риковичі та Павлівка Павлівської ТГ, громадяни рибалили з перевищенням дозволених знарядь лову. На викритих громадян склалили протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.



В ході рибоохоронної роботи на р. Луга, поблизу с. Павлівка Павлівської ТГ Володимир-Волинського району, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 6 сітних знарядь лову.



17 квітня державні інспектори Волинського рибпатруля спільно з працівниками поліції відділення №1 міста Нововолинськ здійснили спільний рейд на водойми та ринки Нововолинської ТГ. Обстежили озеро у м. Нововолинськ, водойми поблизу сіл Хренів та Будятичі, поблизу 6-го мікрорайону у м. Нововолинськ та місцеві ринки. Порушень не виявили, з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства в нерестовий період.



Наступного дня викрили два порушення рибальства на оз. Острівне, поблизу с. Любохини Дубечненської ТГ Волинської області. На громадян оформили адмінпротоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.



18 квітня завдяки зверненню небайдужого рибалки на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля викрили 6 порушень правил рибальства на р. Стир, поблизу вул. Ковельської у м. Луцьк. На осіб оформили протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.



Того ж дня на «гарячу лінію» рибпатруля повідомили про безгосподарські знаряддя лову на р. Стир, поблизу с. Жидичин Луцької ТГ. Волинські рибпатрульні оперативно прибули на вказане місце. Виявили 3 сітних знарядь лову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 12 до 19 квітня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 29 порушень. Так, склали 25 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Оформили 4 акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибпатруля.«За даний період на порушників накладено 1 224 грн штрафів. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 21 од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 17 та 18 квітня в ході рибоохоронного рейду на водойми Володимир-Волинського району викрили ряд порушень правил рибальства. На р. Західний Буг, поблизу с. Литовеж, четверо громадян здійснювали вилов риби на нерестовищі. На водних об’єктах, поблизу сіл Риковичі та Павлівка Павлівської ТГ, громадяни рибалили з перевищенням дозволених знарядь лову. На викритих громадян склалили протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.В ході рибоохоронної роботи на р. Луга, поблизу с. Павлівка Павлівської ТГ Володимир-Волинського району, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 6 сітних знарядь лову.17 квітня державні інспектори Волинського рибпатруля спільно з працівниками поліції відділення №1 міста Нововолинськ здійснили спільний рейд на водойми та ринки Нововолинської ТГ. Обстежили озеро у м. Нововолинськ, водойми поблизу сіл Хренів та Будятичі, поблизу 6-го мікрорайону у м. Нововолинськ та місцеві ринки. Порушень не виявили, з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо відповідальності за порушення Правил рибальства в нерестовий період.Наступного дня викрили два порушення рибальства на оз. Острівне, поблизу с. Любохини Дубечненської ТГ Волинської області. На громадян оформили адмінпротоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП.18 квітня завдяки зверненню небайдужого рибалки на «гарячу лінію» Волинського рибпатруля викрили 6 порушень правил рибальства на р. Стир, поблизу вул. Ковельської у м. Луцьк. На осіб оформили протоколи за ч. 3 ст. 85 КУпАП та наклали відповідні штрафні санкції.Того ж дня на «гарячу лінію» рибпатруля повідомили про безгосподарські знаряддя лову на р. Стир, поблизу с. Жидичин Луцької ТГ. Волинські рибпатрульні оперативно прибули на вказане місце. Виявили 3 сітних знарядь лову.

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