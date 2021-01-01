Юні волинські музиканти стали кращими на міжнародному конкурсі. ВІДЕО

Марія Гончарук, Катерина Стичук та Богдан Сидорук здобули три перемоги на міжнародному конкурсі та отримали грамоти, статуетки та грошові премії.



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Високі здобутки юних музикантів особливо тішать їх наставницю Катерину Пелип, адже виступи на конкурсі оцінювало професійне журі – професори-викладачі Львівської та Київської музичних академій, а також інших музичних навчальних закладів.



Вперше за 12 років цей конкурс пройшов дистанційно. За словами організатора Петра Шиманського, свої відеовиступи надіслали понад 60 музикантів і не лише з України, а й Словаччини, Польщі та Білорусі. Окрім нагород, на переможців чекав ще один приємний сюрприз – грошова премія від родини Щегельських.



Турійчанка Марія Гончарук вже четвертий рік поспіль здобуває перемогу на цьому міжнародному конкурсі. До речі, за шість років навчання у музичній школі дівчина взяла участь вже у десяткові конкурсах різних рівнів і завжди журі оцінювало виступи Марії досить високо. Сьогодні вона випускниця Турійської музичної школи, та в майбутньому планує пов’язати своє життя з музикою.







"Коли шість років тому Марія прийшла до нас навчатися, вона була такою маленькою, ледь визирала із-за акордеону, проте її очі неймовірно сяяли від бажання навчатися грі на обраному інструменті, – ділиться спогадами Катерина Пелип. – Дуже здібна учениця, з величезним потенціалом, тому бачу її студенткою музичної академії. І справа не лише у її техніці, а в тому, що Марія живе музикою і грати для неї – це величезне задоволення".







З таким же запалом і бажанням вправляється грі на акордеоні і Катруся Стичук. За словами викладача Катерини Пелип, дівчинка працює над музичними композиціями за рівнем складності на четвертий клас, хоча займається лише третій рік. Розучуючи нові твори, часто любить імпровізувати, додавати свої нотки й так створює власні композиції. І робить це не лише на баяні, а й фортепіано.



Особливо старанний у цій трійці переможців Богдан Сидорук. За словами викладача, не було жодного разу, щоб хлопчина прийшов на урок не підготовленим. Під час занять Богдан все сприймає, як губка. Коли семирічним хлопець прийшов у музичну школу, обираючи інструмент, сказав, що буде грати лише на кнопочках. Так в його руках й опинився баян, гру на якому відшліфовує вже другий рік. Й досить вдало, бо як і Катруся, твори для вивчення за рівнем складності бере далеко не для свого віку.



У скринці здобутків в кожного з трьох переможців є свої. Як зауважила викладач Катерина Пелип, участь у конкурсах – це ще одна хороша школа. Насамперед, тому, що є можливість порівняти свій рівень з рівнем музикантів не лише з України. Та й сама атмосфера на конкурсах заряджає неабиякою енергією, запалом. А коли ще й перемога – то емоції неймовірні. У дистанційних конкурсах частина з цього втрачається, але є інший плюс – можливість взяти участь у дуже престижних конкурсах, при цьому без особливих фінансових витрат. Проте кожен конкурс стимулює дітей ретельніше і відповідальніше готуватися до занять, підвищувати свій рівень.







Та й інтенсивність занять збільшується. Бо, як зауважила Катерина Пелип, за 45 хвилин програти три музичні композиції декілька разів – неможливо. Тож під час нагородження директор Турійської музичної школи похвалила не лише учнів, а й подякувала Катерині Сергіївні за гарну підготовку та викладацьку віддачу, яка принесла ось такі чудові результати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турійські музикантитаздобули три перемоги на міжнародному конкурсі та отримали грамоти, статуетки та грошові премії.Про це йдеться на сторінках газети "Волинь-нова" Високі здобутки юних музикантів особливо тішать їх наставницю Катерину Пелип, адже виступи на конкурсі оцінювало професійне журі – професори-викладачі Львівської та Київської музичних академій, а також інших музичних навчальних закладів.Вперше за 12 років цей конкурс пройшов дистанційно. За словами організатора Петра Шиманського, свої відеовиступи надіслали понад 60 музикантів і не лише з України, а й Словаччини, Польщі та Білорусі. Окрім нагород, на переможців чекав ще один приємний сюрприз – грошова премія від родини Щегельських.Турійчанка Марія Гончарук вже четвертий рік поспіль здобуває перемогу на цьому міжнародному конкурсі. До речі, за шість років навчання у музичній школі дівчина взяла участь вже у десяткові конкурсах різних рівнів і завжди журі оцінювало виступи Марії досить високо. Сьогодні вона випускниця Турійської музичної школи, та в майбутньому планує пов’язати своє життя з музикою."Коли шість років тому Марія прийшла до нас навчатися, вона була такою маленькою, ледь визирала із-за акордеону, проте її очі неймовірно сяяли від бажання навчатися грі на обраному інструменті, – ділиться спогадами Катерина Пелип. – Дуже здібна учениця, з величезним потенціалом, тому бачу її студенткою музичної академії. І справа не лише у її техніці, а в тому, що Марія живе музикою і грати для неї – це величезне задоволення".З таким же запалом і бажанням вправляється грі на акордеоні і Катруся Стичук. За словами викладача Катерини Пелип, дівчинка працює над музичними композиціями за рівнем складності на четвертий клас, хоча займається лише третій рік. Розучуючи нові твори, часто любить імпровізувати, додавати свої нотки й так створює власні композиції. І робить це не лише на баяні, а й фортепіано.Особливо старанний у цій трійці переможців Богдан Сидорук. За словами викладача, не було жодного разу, щоб хлопчина прийшов на урок не підготовленим. Під час занять Богдан все сприймає, як губка. Коли семирічним хлопець прийшов у музичну школу, обираючи інструмент, сказав, що буде грати лише на кнопочках. Так в його руках й опинився баян, гру на якому відшліфовує вже другий рік. Й досить вдало, бо як і Катруся, твори для вивчення за рівнем складності бере далеко не для свого віку.У скринці здобутків в кожного з трьох переможців є свої. Як зауважила викладач Катерина Пелип, участь у конкурсах – це ще одна хороша школа. Насамперед, тому, що є можливість порівняти свій рівень з рівнем музикантів не лише з України. Та й сама атмосфера на конкурсах заряджає неабиякою енергією, запалом. А коли ще й перемога – то емоції неймовірні. У дистанційних конкурсах частина з цього втрачається, але є інший плюс – можливість взяти участь у дуже престижних конкурсах, при цьому без особливих фінансових витрат. Проте кожен конкурс стимулює дітей ретельніше і відповідальніше готуватися до занять, підвищувати свій рівень.Та й інтенсивність занять збільшується. Бо, як зауважила Катерина Пелип, за 45 хвилин програти три музичні композиції декілька разів – неможливо. Тож під час нагородження директор Турійської музичної школи похвалила не лише учнів, а й подякувала Катерині Сергіївні за гарну підготовку та викладацьку віддачу, яка принесла ось такі чудові результати.

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