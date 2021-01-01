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«Гастролер» з Одещини викрав телефон у 23-річної волинянки

«Гастролер» з Одещини викрав телефон у 23-річної волинянки
На Волині спіймали злодій, котрий здійснив крадіжку мобільного телефона у дівчини з Камінь-Каширського району.

Про це повідомляє Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Зазначають, вчора, 18 квітня, до співробітників Камінь-Каширського районного відділу поліції звернулась 23-річна жителька району із заявою про викрадення мобільного телефону марки «Samsung».

Працівники сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського районного відділу поліції цього ж дня встановили злодія, ним виявився 34–річний житель Одеської області, який повністю визнав свою вину.

Викрадений телефон правоохоронці вилучили.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч.1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Триває досудове розслідування.

Фото - ілюстративне

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Теги: злодій, Камінь-Каширський район, поліція
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