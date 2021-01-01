Воїни на Сході отримають смаколики від волинських господинь. ФОТО

Волинські господині передали для військовослужбовців, які захищають східні кордони України, смаколики.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написалаВипічку для військових передали з нагоди Великодня.«Різноманітність випічки вражає і шокує кількістю , виглядом , формами. Це вперше у нас так багато всього назбиралося. Від аромату свіжовипечених пасочок,домашніх тортів, рулетів , пирогів, печива, трубочок, рогаликів, вафель , перекладенців може завертітися голова. А ще є сушина, крупи, різні приємні згорточки, складені дбайливими ручками», - написала Ольга Жгутова.Також господині разом із смаколиками передали листи і наклейки з побажаннями для воїнів.Волонтерка подякувала вощатинським майстриням і Оксані Ключук за організацію і доставку солодощів та пасочок у Володимир-Волинський. Також Ольга Жгутова висловила вдячність устилужанкам Тетяні Василенко, Вірі Лоборук, Юлії Даниленко, Жанні Поляковій, Альоні Марциновській, Ірині Богдан, Аллі Колоді, старостам Устилузької громади.«Спасибі за ідеї, підтримку, смачну випічку, знайомство, небайдужість та участь у кожній відправці посилок на Схід родині Тетяни та Романа Ягодських. За смаколики Аллі Кузмяк, Оксана Саганюк та Ірині Костюк, а Людмилі Романчук за анонси.«Хочеться усіх Вас обійняти сьогодні, а день назавжди запам’ятати. Міцного здоров'я усім Вам і родинам, затишку та достатку! Все виглядає ну дууууууже смачно! Щиро дякуємо за підтримку», - підсумувала волонтерка.