Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 квітня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6⁰ тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 9-14⁰ тепла.



У Луцьку завра, синоптики прогнозуть мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4км. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 20 квітня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4км, в тумані 200-500м.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6⁰ тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 9-14⁰ тепла.У Луцьку завра, синоптики прогнозуть мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4км. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію