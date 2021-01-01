Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 20 квітня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза. Вночі та вранці місцями туман. Видимість 2-4км, в тумані 200-500м.
Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6⁰ тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 9-14⁰ тепла.
У Луцьку завра, синоптики прогнозуть мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4км. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
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Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6⁰ тепла, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0,-3⁰, вдень 9-14⁰ тепла.
У Луцьку завра, синоптики прогнозуть мінливу хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Видимість 2-4км. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.
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