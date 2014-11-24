У Волинській ОДА призначили директора департаменту соцзахисту населення. ФОТО

Юрій Погуляйко призначив нового директора департаменту соціального захисту населення.



Про це йдеться на сторінці Волинської ОДА.



19 квітня 2021 року, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко представив трудовому колективу ОДА та головам РДА новопризначеного керівника департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.



Зокрема, за результатами конкурсу директором департаменту соціального захисту населення став Страшний Сергій Андрійович.



Як наголосив очільник області, Сергій Страшний є людиною з великим досвідом роботи та справжнім фахівцем. Відтак, побажав посадовцю працювати ефективно, швидко та сумлінно.



Своєю чергою Сергій Андрійович відзначив, що сподівається на співпрацю, адже від ефективної діяльності департаменту залежить багато жителів області. Тож запевнив, що усвідомлює усю відповідальність та складність ввіреної йому роботи.

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