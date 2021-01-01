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У «волинських Карпатах» організовують толоку

У «волинських Карпатах» організовують толоку
Місцевих жителів та усіх волинян волонтери запрошують на толоку місця відпочинку неподалік Нововолинська.

Прибирання організовують 23-го квітня, біля села Грибовиця Нововолинської громади, - пише депутатка Нововолинської міської ради Марина Єлева у фейсбуці.

Цю місцину в народі називають «волинськими Карпатами».

Толока у одному з улюблених місць відпочинку розпочнуть о 12:00.

"Запрошуємо долучитись.При собі мати рукавички та гарний настрій", - йдеться у дописі.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном 0963842219 - у Марини Єлевої.

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Теги: Волинь, толока, Нововолинськ
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