У «волинських Карпатах» організовують толоку





Прибирання організовують 23-го квітня, біля села Грибовиця Нововолинської громади, - пише депутатка Нововолинської міської ради Марина Єлева у фейсбуці.



Цю місцину в народі називають «волинськими Карпатами».



Толока у одному з улюблених місць відпочинку розпочнуть о 12:00.



"Запрошуємо долучитись.При собі мати рукавички та гарний настрій", - йдеться у дописі.



Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном 0963842219 - у Марини Єлевої.

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