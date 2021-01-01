У «волинських Карпатах» організовують толоку
Сьогодні, 08:35
Місцевих жителів та усіх волинян волонтери запрошують на толоку місця відпочинку неподалік Нововолинська.
Прибирання організовують 23-го квітня, біля села Грибовиця Нововолинської громади, - пише депутатка Нововолинської міської ради Марина Єлева у фейсбуці.
Цю місцину в народі називають «волинськими Карпатами».
Толока у одному з улюблених місць відпочинку розпочнуть о 12:00.
"Запрошуємо долучитись.При собі мати рукавички та гарний настрій", - йдеться у дописі.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном 0963842219 - у Марини Єлевої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Прибирання організовують 23-го квітня, біля села Грибовиця Нововолинської громади, - пише депутатка Нововолинської міської ради Марина Єлева у фейсбуці.
Цю місцину в народі називають «волинськими Карпатами».
Толока у одному з улюблених місць відпочинку розпочнуть о 12:00.
"Запрошуємо долучитись.При собі мати рукавички та гарний настрій", - йдеться у дописі.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за телефоном 0963842219 - у Марини Єлевої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірусна статистика: повідомили про ситуацію із недугою в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:55
У «волинських Карпатах» організовують толоку
Сьогодні, 08:35
Назвали суму покупки, після якої позбавлятимуть субсидії
Сьогодні, 07:31