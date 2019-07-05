Головний дипломат ЄС повідомив, що біля українського кордону — 150 тисяч російських військових





Такі дані навів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає



"Це наймасштабніше розгортання військ російської армії на українських кордонах за всю історію. Зрозуміло, що це викликає занепокоєння", — зазначив Боррель під час онлайн-конференції закордонних справ країн-членів Євросоюзу.



Він також закликав Росії відвести війська від українського кордону, оскільки "достатньо іскри" для початку конфронтації.



При цьому під час зустрічі Боррель відзначив, що наразі питання посилення санкції проти Росії "не рухається".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На кордоні з Україною зосередилася найбільша кількість російських військових за всю історію — 150 тисяч.Такі дані навів глава дипломатії ЄС, передає Суспільне , посилаючись на АР."Це наймасштабніше розгортання військ російської армії на українських кордонах за всю історію. Зрозуміло, що це викликає занепокоєння", — зазначив Боррель під час онлайн-конференції закордонних справ країн-членів Євросоюзу.Він також закликав Росії відвести війська від українського кордону, оскільки "достатньо іскри" для початку конфронтації.При цьому під час зустрічі Боррель відзначив, що наразі питання посилення санкції проти Росії "не рухається".

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