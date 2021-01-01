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У МОЗ очікують нового спалаху коронавірусу після Великодня

У МОЗ очікують нового спалаху коронавірусу після Великодня
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

Це має відбутися за три-чотири тижні після свята. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Україна 24», - пише Главком.

«Ми очікуємо після Великодня, за три-чотири тижні зростання кількості хворих. Черга свят, які починаються з 1 травня і тривають до 10 травня, супроводжуються мобільністю населення. Усе це буде додавати до кількості захворілих», – сказав міністр.

Разом з тим у МОЗ дали обнадійливий прогноз: мовляв, третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад.

Раніше очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що під час травневих свят, зокрема Великодня, в Україні діятиме «особливий режим» карантинних обмежень.

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Теги: коронавірус, Україна
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