У Кам'янському мати викинула немовля в кущі





Вона замотала дитину у пакет і залишила серед сміття і пляшок від алкоголю поблизу залізниці, - йдеться у



Немовля дивом виявила місцева мешканка, яка вигулювала собаку. Дитину терміново шпиталізували із сильним переохолодженням – температура тіла впала до критичних 29 градусів. Лікарі кажуть, ще якісь пів години – і шансів на порятунок не було б.



"Дитину стабілізували. Зовні хлопчик фізично гарний та розвинений, має вагу 3 кг і ніяких зовнішніх ознак захворювання або вад розвитку у нього немає, але його стан потребує подальшого обстеження", – розповідають медики.



Місцеві жителі шоковані новиною та навіть не підозрюють, хто міг так жорстоко вчинити з дитиною.



Дивом врятований хлопчик вже навіть отримав ім’я та по-батькові – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь двох поліцейських, які не розгубилися, відігріли немовля та миттю доправили до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Кам’янське Дніпропетровської області мати викинула у кущі новонародженого хлопчика.Вона замотала дитину у пакет і залишила серед сміття і пляшок від алкоголю поблизу залізниці, - йдеться у ФактахІСTV. Немовля дивом виявила місцева мешканка, яка вигулювала собаку. Дитину терміново шпиталізували із сильним переохолодженням – температура тіла впала до критичних 29 градусів. Лікарі кажуть, ще якісь пів години – і шансів на порятунок не було б."Дитину стабілізували. Зовні хлопчик фізично гарний та розвинений, має вагу 3 кг і ніяких зовнішніх ознак захворювання або вад розвитку у нього немає, але його стан потребує подальшого обстеження", – розповідають медики.Місцеві жителі шоковані новиною та навіть не підозрюють, хто міг так жорстоко вчинити з дитиною.Дивом врятований хлопчик вже навіть отримав ім’я та по-батькові – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь двох поліцейських, які не розгубилися, відігріли немовля та миттю доправили до лікарні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію