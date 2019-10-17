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У Кам'янському мати викинула немовля в кущі

У Кам'янському мати викинула немовля в кущі
У місті Кам’янське Дніпропетровської області мати викинула у кущі новонародженого хлопчика.

Вона замотала дитину у пакет і залишила серед сміття і пляшок від алкоголю поблизу залізниці, - йдеться у ФактахІСTV.

Немовля дивом виявила місцева мешканка, яка вигулювала собаку. Дитину терміново шпиталізували із сильним переохолодженням – температура тіла впала до критичних 29 градусів. Лікарі кажуть, ще якісь пів години – і шансів на порятунок не було б.

"Дитину стабілізували. Зовні хлопчик фізично гарний та розвинений, має вагу 3 кг і ніяких зовнішніх ознак захворювання або вад розвитку у нього немає, але його стан потребує подальшого обстеження", – розповідають медики.

Місцеві жителі шоковані новиною та навіть не підозрюють, хто міг так жорстоко вчинити з дитиною.

Дивом врятований хлопчик вже навіть отримав ім’я та по-батькові – Кирило Євгенович. Так його назвали на честь двох поліцейських, які не розгубилися, відігріли немовля та миттю доправили до лікарні.

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Теги: Кам`янське
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