Назвали суму покупки, після якої позбавлятимуть субсидії





Про це заявив заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко в ефірі каналу Інтер у понеділок, 19 квітня, - пише



"На сьогодні встановили чітке правило, якщо зробили дорогу покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидію призначати не будуть", - сказав Музиченко.



Також вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.



У Мінсоцполітики підрахували, що нові правила скоротять кількість субсидіантів "на кілька відсотків".



Музиченко підкреслив, що субсидії - це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче сплачувати за комунальні послуги. За його словами, зараз проводять роботу з підтвердження права на субсидії, зокрема верифікацію.



Нагадаємо, що раніше Кабмін посилив вимоги з житлових субсидій. У разі нарахування субсидій враховуватимуть доходи від депозитів, дивіденди й поїздки за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін посилив вимоги з надання житлових субсидій. Субсидію не призначать, коли буде дорога покупка, є не одне житло чи транспортний засіб.Про це заявив заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко в ефірі каналу Інтер у понеділок, 19 квітня, - пише Кореспондент "На сьогодні встановили чітке правило, якщо зробили дорогу покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидію призначати не будуть", - сказав Музиченко.Також вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.У Мінсоцполітики підрахували, що нові правила скоротять кількість субсидіантів "на кілька відсотків".Музиченко підкреслив, що субсидії - це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче сплачувати за комунальні послуги. За його словами, зараз проводять роботу з підтвердження права на субсидії, зокрема верифікацію.Нагадаємо, що раніше Кабмін посилив вимоги з житлових субсидій. У разі нарахування субсидій враховуватимуть доходи від депозитів, дивіденди й поїздки за кордон.

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