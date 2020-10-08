Назвали суму покупки, після якої позбавлятимуть субсидії
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Кабмін посилив вимоги з надання житлових субсидій. Субсидію не призначать, коли буде дорога покупка, є не одне житло чи транспортний засіб.
Про це заявив заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко в ефірі каналу Інтер у понеділок, 19 квітня, - пише Кореспондент.
"На сьогодні встановили чітке правило, якщо зробили дорогу покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидію призначати не будуть", - сказав Музиченко.
Також вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.
У Мінсоцполітики підрахували, що нові правила скоротять кількість субсидіантів "на кілька відсотків".
Музиченко підкреслив, що субсидії - це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче сплачувати за комунальні послуги. За його словами, зараз проводять роботу з підтвердження права на субсидії, зокрема верифікацію.
Нагадаємо, що раніше Кабмін посилив вимоги з житлових субсидій. У разі нарахування субсидій враховуватимуть доходи від депозитів, дивіденди й поїздки за кордон.
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Про це заявив заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко в ефірі каналу Інтер у понеділок, 19 квітня, - пише Кореспондент.
"На сьогодні встановили чітке правило, якщо зробили дорогу покупку, це абсолютно чітко визначено, що це 50 тисяч гривень, то в такому випадку субсидію призначати не будуть", - сказав Музиченко.
Також вводяться обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.
У Мінсоцполітики підрахували, що нові правила скоротять кількість субсидіантів "на кілька відсотків".
Музиченко підкреслив, що субсидії - це адресна соціальна допомога тим, хто не може, а не хоче сплачувати за комунальні послуги. За його словами, зараз проводять роботу з підтвердження права на субсидії, зокрема верифікацію.
Нагадаємо, що раніше Кабмін посилив вимоги з житлових субсидій. У разі нарахування субсидій враховуватимуть доходи від депозитів, дивіденди й поїздки за кордон.
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