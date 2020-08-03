Порушників самоізоляції контролюватимуть кілька відомств





Про це йдеться в розпорядженні уряду про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня, - пише



Згідно з документом, налагодження обміну даними щодо осіб, які порушують умови самоізоляції з використанням мобільного додатка системи "Вдома" Мінціфри, МОЗ та Нацполіція повинні завершити до травня 2021 року.



Крім того, Мінціфри і Центру громадського здоров'я доручено до червня вдосконалити обмін інформацією щодо осіб з підтвердженим COVID-19, і контактних осіб, що підлягають самоізоляції, зокрема впровадити автоматичний обмін за допомогою програмного інтерфейсу (API).



Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського заявив, що святкування Пасхи в Україні в цьому році пройде в умовах пандемії.



Відзначимо, напередодні Міністерство охорони здоров'я України заявило, що не планує ініціювати нові обмеження на великодні і травневі свята. У МОЗ вважають, що адаптивний карантин демонструє свою дієвість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Даними про порушників самоізоляції в Україні з травня почнуть обмінюватися МОЗ, Нацполіція і Мінціфри. Для цього буде використовуватися мобільний додаток системи "Вдома".Про це йдеться в розпорядженні уряду про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 від 14 квітня, - пише РБК-Україна. Згідно з документом, налагодження обміну даними щодо осіб, які порушують умови самоізоляції з використанням мобільного додатка системи "Вдома" Мінціфри, МОЗ та Нацполіція повинні завершити до травня 2021 року.Крім того, Мінціфри і Центру громадського здоров'я доручено до червня вдосконалити обмін інформацією щодо осіб з підтвердженим COVID-19, і контактних осіб, що підлягають самоізоляції, зокрема впровадити автоматичний обмін за допомогою програмного інтерфейсу (API).Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради під головуванням президента України Володимира Зеленського заявив, що святкування Пасхи в Україні в цьому році пройде в умовах пандемії.Відзначимо, напередодні Міністерство охорони здоров'я України заявило, що не планує ініціювати нові обмеження на великодні і травневі свята. У МОЗ вважають, що адаптивний карантин демонструє свою дієвість.

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