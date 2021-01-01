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Українцям можуть повернути пільговий тариф на електрику

Українцям можуть повернути пільговий тариф на електрику
Українцям можуть повернути скасований раніше пільговий тариф на електрику за перші 100 кВт-год, проте за іншою вартістю.

Експерти пояснюють, що завдяки скасуванню пільгового тарифу влада хоче одержати кошти для виплати боргів інвесторам за розвиток “зеленої” енергетики в країні, які становлять десятки мільярдів гривень, - пише Перший діловий.

Відомо, що після квітня очікується здорожчання електрики і до осені ціна зросте з 1,68 грн до 3,2-3,5 грн за 1 кВт-год, у результаті чого можуть повернути вищевказаний пільговий тариф.

Тобто, коли ціна дійде до трьох гривень, то можливо залишать пільговий тариф на рівні 1,68 грн, а не 90 копійок, як було раніше.

Нагадаємо, днями парламент провалив голосування за повернення пільгового тарифу на електрику.

Також ми писали, що у травні в Україні можуть суттєво зрости тарифи на електроенергію. Стосуватиметься здорожчання тих, хто споживає великі обсяги електроенергії.

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Теги: електроенергія, пільги
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