Коронавірусна статистика: повідомили про ситуацію із недугою в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:55
8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 042 особи;
летальних випадків – 367;
одужало – 12 075 осіб;
здійснили тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 961 956 осіб;
одужало – 1 499 752 особи;
летальних випадків – 40 367;
провели ПЛР-тестувань – 8 996 039.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
Вакцинація в Україні:
Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.
Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.
12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.
462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 042 особи;
летальних випадків – 367;
одужало – 12 075 осіб;
здійснили тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 961 956 осіб;
одужало – 1 499 752 особи;
летальних випадків – 40 367;
провели ПЛР-тестувань – 8 996 039.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
Вакцинація в Україні:
Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.
Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.
12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.
462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;
Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;
Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;
Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;
Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;
Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;
Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;
Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;
Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;
Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;
Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;
Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;
Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;
Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;
Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;
Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;
Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;
Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;
Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;
Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;
Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;
Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;
Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;
Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;
Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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