Коронавірусна статистика: повідомили про ситуацію із недугою в Україні за останню добу

8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 20 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 414 дітей та 251 медпрацівник.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 20 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 042 особи;летальних випадків – 367;одужало – 12 075 осіб;здійснили тестувань за добу – 77 678 (зокрема методом ПЛР – 37 557, методом ІФА – 16 815, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 23 306).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 961 956 осіб;одужало – 1 499 752 особи;летальних випадків – 40 367;провели ПЛР-тестувань – 8 996 039.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.Вакцинація в Україні:Щеплення проводилось 232 мобільними бригадами з імунізації та 360 пунктами щеплення.Станом на 19 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.12 144 людини щеплено проти COVID-19 за добу 19 квітня 2021 року в Україні.462 791 людина щеплена від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 892 випадки/ 821 щеплення;Вінницька область – 211 випадків/ 338 щеплень;Волинська область – 306 випадків/ 481 щеплення;Дніпропетровська область – 596 випадків/ 512 щеплень;Донецька область – 585 випадків/ 763 щеплення;Житомирська область – 123 випадки/ 421 щеплення;Закарпатська – 133 випадки/ 211 щеплень;Запорізька область – 488 випадків/ 806 щеплень;Івано-Франківська область – 44 випадки/ 558 щеплень;Київська область – 647 випадків/ 445 щеплень;Кіровоградська область – 129 випадків/ 289 щеплень;Луганська область – 188 випадків/ 230 щеплень;Львівська область – 477 випадків/ 1 770 щеплень;Миколаївська область – 296 випадків/ 210 щеплень;Одеська область – 691 випадок/ 529 щеплень;Полтавська область – 725 випадків/ 281 щеплення;Рівненська область – 416 випадків/ 377 щеплень;Сумська область – 97 випадків/ 137 щеплень;Тернопільська область – 191 випадок/ 320 щеплень;Харківська область – 804 випадки/ 425 щеплень;Херсонська область – 104 випадки/ 289 щеплень;Хмельницька область – 198 випадків/ 794 щеплення;Черкаська область – 402 випадки/ 341 щеплення;Чернівецька область – 178 випадків/ 383 щеплення;Чернігівська область – 19 випадків/ 413 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.