Що в декларації новопризначеного директора департаменту соцзахисту Волинської ОДА
Сьогодні, 13:22
За результатами конкурсу директором департаменту соціального захисту населення став Страшний Сергій Андрійович. У його декларації - лише орендована квартира в Києві, авто і зарплата.
Про це йдеться у відповідному документі, оприлюдненому на сайті НАЗК.
Нагадаємо, голова ОДА Юрій Погуляйко під час представлення колективу сказав, що Сергій Страшний є людиною з великим досвідом роботи та справжнім фахівцем. Відтак, побажав посадовцю працювати ефективно, швидко та сумлінно.
У декларації Сергія Страшного - орендована квартира в Києві площею 64,7 кв. м. Їздить він на Volkswagen Phaeton 2015 року випуску.
У 2020 році за три місяці Страшний заробив 115 360 гривень на посаді директора Київського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та отримав 350 000 гривень доходу від відчуження рухомого майна у громадянина Ігоря Зем'янкевича.
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Про це йдеться у відповідному документі, оприлюдненому на сайті НАЗК.
Нагадаємо, голова ОДА Юрій Погуляйко під час представлення колективу сказав, що Сергій Страшний є людиною з великим досвідом роботи та справжнім фахівцем. Відтак, побажав посадовцю працювати ефективно, швидко та сумлінно.
У декларації Сергія Страшного - орендована квартира в Києві площею 64,7 кв. м. Їздить він на Volkswagen Phaeton 2015 року випуску.
У 2020 році за три місяці Страшний заробив 115 360 гривень на посаді директора Київського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та отримав 350 000 гривень доходу від відчуження рухомого майна у громадянина Ігоря Зем'янкевича.
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