Що в декларації новопризначеного директора департаменту соцзахисту Волинської ОДА

Страшний Сергій Андрійович. У його декларації - лише орендована квартира в Києві, авто і зарплата.



Про це йдеться у відповідному



Нагадаємо, голова ОДА Юрій Погуляйко



У декларації Сергія Страшного - орендована квартира в Києві площею 64,7 кв. м. Їздить він на Volkswagen Phaeton 2015 року випуску.



У 2020 році за три місяці Страшний заробив 115 360 гривень на посаді директора Київського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства та отримав 350 000 гривень доходу від відчуження рухомого майна у громадянина Ігоря Зем'янкевича.

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