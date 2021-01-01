Риновіруси, парагрип, аденовіруси: на Волині циркулюють різні види хвороб респіраторної групи
Сьогодні, 09:37
За даними моніторингу у Волинській області, на 15-му тижні 2021 року, спостерігалось зростання захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі коронавірусною інфекцією.
Інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 852 та перевищив епідемічний поріг на 49%, - інформує Волинський лабораторний центр.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 63%), Володимир-Волинському (на 68%), Ковельському (29%), Любешівському (26%), Рожищенському (13%), Локачинському (12%) та Ківерцівському (2%) районах.
Упродовж останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями зросла на 5% і становить майже 9 тис. осіб, проти 8,3 тис. попереднього тижня.
Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 45% (захворіло приблизно 4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що на 13% більше минулого тижня.
Більше двох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно - це дорослі (82%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло близько 155 тис. волинян — це 15% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи. (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
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Інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 852 та перевищив епідемічний поріг на 49%, - інформує Волинський лабораторний центр.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у Луцьку (на 63%), Володимир-Волинському (на 68%), Ковельському (29%), Любешівському (26%), Рожищенському (13%), Локачинському (12%) та Ківерцівському (2%) районах.
Упродовж останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями зросла на 5% і становить майже 9 тис. осіб, проти 8,3 тис. попереднього тижня.
Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 45% (захворіло приблизно 4 тис.) від загальної кількості постраждалих, що на 13% більше минулого тижня.
Більше двох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно - це дорослі (82%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло близько 155 тис. волинян — це 15% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тис. осіб, із них 62% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи. (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
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