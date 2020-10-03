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«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку

«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
У замку Любарта взяли "Шлюб за добу" військовослужбовці 14-ї бригади Настя Коноваленко і Петро Мась.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

"Настя та Петро познайомились далеко не при романтичних обставинах: не шуміло грайливо море, не обіймало ніжно сонце, не чутно було музики... Там зовсім інші відчуття і переживання. Зона ООС! Побачивши вперше Настю, тендітну, красиву, Петро із здивуванням та співчуттям запитав: "А ти що тут робиш?". Це було кохання з першого погляду, яке перевернуло все його життя, його світогляд, його сприйняття світу. Ця війна змінила багатьох людей, їх думки, погляди... Але життя і любов перемагають завжди", - йдеться в повідомленні.

17 квітня 2021 року - дата, коли народилася їхня сім’я Насті Коноваленко і Петра Мася. Після маленької перерви вони знову відправляться служити у свою рідну 14-ту бригаду, але уже єдиним цілим.
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку

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Теги: кохання, шлюб, шлюб за добу, Луцький замок, військові
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